Cháy kho xưởng ven đại lộ Thăng Long

Trước đó, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 23.9, người dân phát hiện một kho xưởng ven đại lộ Thăng Long (thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội) xảy ra cháy nên báo tin cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy kho xưởng rộng hơn 2.000 m2 ven đại lộ Thăng Long ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực cháy là kho xưởng có diện tích hơn 2.000 m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700 m²).

Nhận định ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ cao cháy lan sang các nhà xưởng liền kề, Công an TP.Hà Nội đã điều động 22 phương tiện chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 6 Đội Chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu.

Do vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy và nilon, đám cháy tỏa nhiệt lượng rất cao cùng lượng lớn khói khí độc. Lực lượng chữa cháy đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi tiến hành phá dỡ tường, mái tôn để mở lối tiếp cận, đồng thời triển khai đồng bộ các mũi phun nước dập lửa.

Sau nỗ lực nhiều nỗ lực, đến 0 giờ 30 ngày 24.9, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy nhà xưởng, trong đó vụ cháy xưởng gỗ tại địa bàn P.Chương Mỹ vào ngày 19.8 đã khiến 3 người tử vong.