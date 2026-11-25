Ngày 25.11, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khu vực chứa phế liệu trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên bên trong Công ty TNHH Đ.V trên đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 6, phường An Phú Đông nên hô hoán, đồng thời tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Do bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao nghi ngút khiến nhiều người sinh sống xung quanh hoảng sợ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 điều động 4 xe chuyên dụng cùng 26 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đến 10 giờ 56 phút, lực lượng chức năng tiếp cận, chia nhiều mũi phun nước vòi rồng ngăn cháy lan. Đến 11 giờ 5 phút, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định điểm cháy tại khu vực chứa phế liệu của Công ty TNHH Đ.V. Khu vực này có kết cấu mái tôn, vách tôn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng một phần diện tích khu vực chứa phế liệu cùng nhiều vỏ xe, chai nhựa, màng bọc ni lông... bị cháy.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.