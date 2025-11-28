Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy lớn kho thiết bị máy lạnh ô tô ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/11/2025 17:13 GMT+7

Một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa thiết bị lắp ráp máy lạnh ô tô rộng 400 mét vuông trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Chiều 28.11, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho thiết bị máy lạnh ô tô trong hẻm đường 100.

TP.HCM: Cháy lớn kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 1.

Cháy lớn kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ghi nhận lúc 16 giờ 40 phút, nhiều xe chuyên dụng cùng lực lượng cảnh sát vẫn liên tục bơm nước dập lửa tàn, làm mát hiện trường.

Công an phường Tăng Nhơn Phú vẫn tổ chức phong tỏa, bảo vệ hiện trường từ xa và yêu cầu người dân di chuyển đến khu vực an toàn. Các đơn vị nghiệp vụ cũng đang tiến hành các bước xác minh, khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tình trạng thương vong. Hiện lực lượng chức năng xác định kho hàng rộng 400 m2, chứa các thiết bị lắp ráp, sửa chữa máy lạnh dành cho xe ô tô. Tài sản thiệt hại chưa được thống kê.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 nhận tin báo từ trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM xảy ra hỏa hoạn tại một nhà kho trong hẻm đường 100 phường Tăng Nhơn Phú. Nhiều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa. Khi các chiến sĩ đến nơi, đám cháy đã bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy cơ bản được dập tắt sau đó.

Hiện vụ cháy kho thiết bị máy lạnh ô tô được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

