Cháy lớn tại Hải Phòng thiêu rụi 5 gian hàng

Khoảng 10 giờ ngày 2.5, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực ngã 3 Đình Ngọ, P.An Phong, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Ngọn lửa bùng phát nhanh, lan sang các gian hàng, cửa hàng liền kề, tạo thành đám cháy lớn với cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều cửa hàng

Theo ghi nhận tại hiện trường, chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm nhiều gian hàng kinh doanh, thiêu rụi tài sản bên trong. Khu vực xảy ra cháy là nơi tập trung nhiều hộ buôn bán nên nguy cơ cháy lan rất cao.

Chị Lê Thị Hoa, người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Lúc đó tôi đang ở gần thì thấy khói bốc lên nghi ngút, sau đó lửa bùng rất nhanh. Mọi người hô hoán nhau dập lửa nhưng không kịp, chỉ lo di chuyển đồ đạc và chạy ra ngoài".

Thiêu rụi 5 gian hàng, may mắn không thiệt hại về người

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng chức năng P.An Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Một cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo P.An Phong cho biết, ngay khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời báo cáo lên cấp trên đề nghị hỗ trợ xử lý.

Công an TP.Hải Phòng cũng đã điều động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng nhiều phương tiện đến hiện trường, khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng gần 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia khống chế đám cháy

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy lớn không gây thiệt hại về người nhưng đã lan sang khoảng 5 gian hàng, cửa hàng liền kề, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Một tiểu thương cho biết: "Hàng hóa bị cháy gần hết. May là mọi người kịp chạy ra ngoài nên không ai bị thương".

Nhiều tiểu thương bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy

Hiện, lực lượng chức năng Hải Phòng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời thống kê thiệt hại cụ thể để có phương án hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng.