Cháy nhà lúc rạng sáng, cụ ông 90 tuổi tử vong

Đức Nhật
13/04/2026 09:34 GMT+7

Vụ cháy nhà tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), làm cụ ông 90 tuổi tử vong, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Sáng 13.4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà làm cụ N.V.H (90 tuổi) tử vong.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy nhà tại phường An Nhơn Đông làm cụ ông 90 tuổi tử vong

ẢNH: TRANG ANH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 25 cùng ngày, Công an phường An Nhơn Đông nhận tin báo của người dân về việc ngọn lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà của cụ H.

Ngay sau đó, Công an phường An Nhơn Đông đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong ca trực nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đề nghị lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ.

Đến khoảng 4 giờ 50, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các hộ dân lân cận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cụ N.V.H sống một mình trong căn nhà, dù các con đều ở gần bên. Hằng ngày, cụ thường lượm nhặt rác và đồ cúng bỏ đi mang về chất đầy trong nhà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc cụ thắp nhang hoặc thực hiện nghi lễ trong nhà, khiến lửa bén vào các vật dễ cháy.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà nói trên, đồng thời khẩn trương khám nghiệm, điều tra để làm rõ nguyên nhân.

