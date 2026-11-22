Cảnh sát cho hay một túi thi thể có thể chứa phần thi thể của nhiều người khác nhau. Trước đó, Reuters đưa tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy bánh kẹo thuộc Công ty PT Fonusa Agung Mulia ở tỉnh Banten của Indonesia vào chiều 21.11 đã khiến 3 người chết và 36 người mất tích.

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà máy của Công ty PT Fonusa Agung Mulia ở huyện Serang thuộc tỉnh Banten (Indonesia) ngày 21.11 Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy phần lớn nhà máy đã bị phá hủy, mái nhà sập ở vài chỗ và khói vẫn bốc lên từ khu vực này.

Ngoài ra, những bức ảnh và video do lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy các nhân viên đang tiến vào tòa nhà bị cháy rụi để tìm kiếm những người mất tích, trong khi tại một số điểm, đám cháy nhỏ vẫn còn âm ỉ.

Ông Rizky Dwianto, quan chức thuộc cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho hay nhà máy nói trên đã bốc cháy vào chiều 21.11, theo AFP. Cơ sở này nằm tại huyện Serang (tỉnh Banten), cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km.

"Tất cả các đơn vị thuộc đội tìm kiếm và cứu nạn phối hợp đang nỗ lực hết mình để xác định vị trí các nạn nhân, đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường", ông Rizky nói thêm.

Chia sẻ với Đài truyền hình Kompas TV, quan chức cứu hỏa Tubagus Machfudz cho hay lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo vào khoảng 16 giờ 30 ngày 21.11. Khi họ đến nơi, tòa nhà đã chìm trong biển lửa.

Tỉnh trưởng Andra Soni của tỉnh Banten cho giới phóng viên khuya 21.11 rằng ước tính có khoảng 60 người đang ở bên trong nhà máy khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Chủ nhà máy cho hay tại một cuộc họp báo rằng có khoảng 300 người làm việc trong ca trực của ngày 21.11. "Con số 50 là số người mà chúng tôi vẫn chưa thể xác định được tung tích", Reuters dẫn lời chủ nhà máy.

Cơ quan quản lý thiên tai địa phương hôm nay thông báo trên mạng xã hội Instagram rằng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vào tháng 12.2025, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một tòa nhà 7 tầng ở Jakarta, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Trước đó, vào năm 2023, ít nhất 13 người đã tử vong tại miền đông Indonesia sau một vụ nổ tại nhà máy chế biến niken, theo AFP.