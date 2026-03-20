Cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Hàn Quốc, 14 người mất tích

Theo hãng tin Yonhap, vụ cháy được báo cáo vào lúc 13 giờ 17 (giờ địa phương) tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc.

Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô bị cháy tại Daejeon (Hàn Quốc) ngày 20.3

Cơ quan Cứu hỏa quốc gia đã ban hành lệnh huy động khẩn cấp lính cứu hỏa trên toàn quốc vì quy mô của vụ cháy là quá sức đối với lực lượng địa phương. Bộ Nội vụ và An toàn chỉ thị lập trung tâm ứng phó thảm họa.

Có tổng cộng 170 công nhân bên trong nhà máy lúc xảy ra cháy. Nhiều công nhân đang nghỉ trưa trên tầng hai của tòa nhà thì xảy ra cháy. Tính đến tối cùng ngày, còn 14 người chưa được tìm thấy trong khi 55 người bị thương. Trong số đó, có 24 người bị thương nặng, nhiều người bị ngạt khí độc hoặc bị té từ tòa nhà xuống đất.

Hơn 200 lính cứu hỏa và 90 phương tiện chữa cháy đã được triển khai đến hiện trường, bên cạnh các trực thăng của lực lượng kiểm lâm. Tính đến 19 giờ cùng ngày, 80% đám cháy đã được dập tắt.

Nhà máy có 2 tòa nhà, trong đó một tòa bị cháy hoàn toàn trong khi tòa còn lại vẫn đang cháy. Lính cứu hỏa chưa thể vào bên trong vì sợ tòa nhà đổ sập. Ngoài ra, bên trong nhà máy còn có 200 kg natri, chất cực kỳ dễ cháy nổ, có thể phát nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Theo Reuters, công ty sở hữu nhà máy là Anjun Industrial, nhà cung cấp phụ tùng cho các hãng như Hyundai và Kia.

Ông Nam Deuk-woo, Giám đốc Sở cứu hỏa Daedeok tại Daejeon, cho biết lực lượng đã triển khai robot cứu hỏa vào bên trong để tìm kiếm ở tầng thứ nhất.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra lệnh cho các cơ quan chức năng huy động toàn bộ nguồn lực để cứu nạn nhân và kiểm soát đám cháy.