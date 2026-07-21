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Thời sự Dân sinh

Cháy nhà tại Quảng Trị, 1 phụ nữ tử vong

Bá Cường
Bá Cường
Công an tỉnh Quảng Trị đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại xã Triệu Phong khiến một phụ nữ tử vong.

Chiều 21.7, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một phụ nữ tử vong.

Cháy nhà tại Quảng Trị, một phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy

ẢNH: CÔNG AN XÃ TRIỆU PHONG

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút chiều qua 20.7, căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Thanh Hậu (ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong) bất ngờ bùng phát đám cháy. Lúc này, chỉ có bà L.T.T (49 tuổi, vợ ông Hậu) ở nhà và đám cháy đã khiến bà T. tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tra nguyên nhân xảy ra đám cháy.

Theo người dân, bà T. có một số bệnh về thần kinh, hai vợ chồng có 3 người con. Lúc xảy ra đám cháy, bà T. ở nhà một mình còn ông Hậu đi chăm người thân bị ốm ở bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện lãnh đạo xã Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường và hỗ trợ gia đình ông Hậu 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả và lo hậu sự.

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