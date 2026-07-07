Va chạm giữa 2 xe máy và xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tối 7.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đầu kéo làm 1 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy và ô tô đầu kéo ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 37 trưa nay 7.7, tại Km3+520 tỉnh lộ 623B đoạn qua thôn Mỹ Phú, xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), ông Lê Hữu Giang (48 tuổi, ở xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển số 76AD-065.05 chở theo bà N.C.V (48 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) lưu thông theo hướng tây - đông.

Khi đến địa điểm trên, xe máy này xảy ra va chạm với xe máy biển số 38H1-306.97 do Huỳnh Minh Hiếu (19 tuổi, ở xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy cùng chiều. Sau đó, tiếp tục va chạm với xe đầu kéo biển số 76H-043.78 kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 76R-012.02 do tài xế Bùi Văn Long (46 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà N.C.V tử vong tại chỗ, xe máy biển số 76AD-065.05 bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ tai nạn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.