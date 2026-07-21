Cháy nhà trọ 4 tầng ở Gò Vấp, nhiều người trèo ban công thoát nạn

Ngày 21.7, Công an phường Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nhà trọ 4 tầng trên đường Quang Trung.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sống ở hẻm 499 Quang Trung, phường Gò Vấp, bất ngờ phát hiện khói đen kịt kèm mùi khét phát ra từ tầng trệt của một căn nhà 4 tầng.

Lúc này, khu vực quanh hiện trường đang bị mất điện. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người hàng xóm liền hô hoán, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bốc cao và tỏa ra lượng khói độc đậm đặc. Hỏa hoạn bủa vây toàn bộ lối ra vào ở tầng trệt.

Khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà 4 tầng ở đường Quang Trung, phường Gò Vấp ẢNH: THỤY VŨ

Theo người dân địa phương, căn nhà xảy ra hỏa hoạn đang được sử dụng để kinh doanh phòng trọ cho thuê, thời điểm cháy có người mắc kẹt bên trong.

"Khói đen cuồn cuộn bịt kín hết cửa chính ở tầng trệt. Nghe tiếng hô hoán, mấy người ở các tầng trên hoảng loạn chạy ra ban công, rồi nhanh chóng leo qua ban công của các nhà liền kề để thoát thân xuống đất an toàn", một người dân sống cạnh hiện trường kể lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Các chiến sĩ cứu hỏa lập tức chia thành nhiều mũi, vừa triển khai vòi rồng phun nước dập lửa từ mặt tiền, vừa tiếp cận các tầng cao để tìm kiếm người mắc kẹt. Sau nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, ngăn không cho cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ẢNH: THỤY VŨ

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, khu dân cư một phen hoảng loạn. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.