Cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong: Hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân

Ngày 24.3, đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, chia buồn cũng như động viên thân nhân của hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cơm chay xảy ra vào tối 23.3.

Chính quyền địa phương đã trao số tiền hỗ trợ khẩn cấp 110 triệu đồng cho gia đình nhằm chia sẻ phần nào mất mát quá lớn của thân nhân các nạn nhân. Bên cạnh đó, các đoàn thể địa phương cũng đang tích cực phối hợp, thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý và hậu cần để gia đình sớm vượt qua cú sốc, ổn định cuộc sống sau biến cố kinh hoàng.

Ngày 24.3, đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân của hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cơm chay ẢNH: CTV

Như Báo Thanh Niên đưa tin, tối 23.3, người dân thấy khói tỏa ra bên trong quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện khói đen bốc lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để ứng cứu.

Người dân cùng lực lượng địa phương sử dụng máy cắt để cắt ổ khóa cửa, dập lửa cứu người nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút triển khai vòi rồng, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Khi lực lượng chức năng vào được trong nhà, thì phát hiện thi thể bà N.T.M.T (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q (9 tuổi).

Theo người dân địa phương, bà T. thuê mặt bằng mở quán cơm chay này đã hơn 5 năm. Buổi sáng thường có người chồng phụ bán, nhưng lúc xảy ra sự việc chỉ có hai mẹ con bà T.

Nguyên nhân vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.