Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong: Hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân

Trần Kha
24/03/2026 18:56 GMT+7

Liên quan vụ cháy quán cơm chay ở TP.HCM, khiến hai mẹ con tử vong, ngày 24.3, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ khẩn cấp giúp gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 24.3, đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, chia buồn cũng như động viên thân nhân của hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cơm chay xảy ra vào tối 23.3.

Chính quyền địa phương đã trao số tiền hỗ trợ khẩn cấp 110 triệu đồng cho gia đình nhằm chia sẻ phần nào mất mát quá lớn của thân nhân các nạn nhân. Bên cạnh đó, các đoàn thể địa phương cũng đang tích cực phối hợp, thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý và hậu cần để gia đình sớm vượt qua cú sốc, ổn định cuộc sống sau biến cố kinh hoàng.

Ngày 24.3, đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân của hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cơm chay

ẢNH: CTV

Như Báo Thanh Niên đưa tin, tối 23.3, người dân thấy khói tỏa ra bên trong quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện khói đen bốc lên dữ dội, nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini để ứng cứu.

Người dân cùng lực lượng địa phương sử dụng máy cắt để cắt ổ khóa cửa, dập lửa cứu người nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút triển khai vòi rồng, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Khi lực lượng chức năng vào được trong nhà, thì phát hiện thi thể bà N.T.M.T (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q (9 tuổi).

Theo người dân địa phương, bà T. thuê mặt bằng mở quán cơm chay này đã hơn 5 năm. Buổi sáng thường có người chồng phụ bán, nhưng lúc xảy ra sự việc chỉ có hai mẹ con bà T.

Nguyên nhân vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận