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    Chạy xe lạng lách trên quốc lộ, 5 tháng sau bị khởi tố

    Thanh Quân
    Thanh Quân

    Sau khi clip nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, tốc độ cao trên quốc lộ N2B lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 người liên quan.

    Ngày 21.10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ chạy xe lạng lách, tốc độ cao trên quốc lộ N2B.

    Chạy xe lạng lách trên quốc lộ, 5 tháng sau bị khởi tố- Ảnh 1.

    Nhóm bị can vừa bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng

    ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện clip đăng tải ngày 3.5.2026, ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, tốc độ cao, đi vào đường cấm trên quốc lộ N2B. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

    Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, trong 2 ngày 12 và 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã, phường liên quan mời 8 người đến làm việc, gồm Phan Vĩ Khang (19 tuổi), Huỳnh Thiên Lâm (19 tuổi), Lương Minh Sang (20 tuổi), Bùi Ngọc Lin (29 tuổi), Dương Văn Ngoan (20 tuổi), Trần Thành Nam (22 tuổi), Nguyễn Hữu Luân (20 tuổi) và Ngô Quốc Bảo (20 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Tháp).

    Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận do hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân nên đã tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, nằm trên yên xe, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ N2B, đoạn qua ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp ngày 3.5.

    Theo cơ quan công an, hành vi của nhóm này ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

    Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố bị can đối với cả 8 người. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

    Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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