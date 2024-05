Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm còn tông vào lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng

Ngày 11.5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can tông xe vào lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng sau khi bị phát hiện vi phạm giao thông.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu tống đạt các quyết định và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Mai Nhật Tạo (21 tuổi, ở xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 9.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Đống Đa (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy Honda SH màu trắng không đội mũ bảo hiểm.

Lập biên bản về hành vi vi phạm của Vũ Mai Nhật Tạo NGUYỄN TÚ

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, tuy nhiên lúc này người điều khiển xe máy là Vũ Mai Nhật Tạo không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng 911 mà quay đầu xe bỏ chạy.

Thượng sĩ Trịnh Quang Hùng, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng, thành viên tổ công tác chặn đường thì bị Tạo tông thẳng xe máy vào người khiến anh Hùng bị thương nặng.

Sau cú tông, cả Tạo và xe máy đều ngã xuống đường, Tạo tiếp tục dựng xe lên với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác kịp thời khống chế, áp tải về trụ sở Công an P.Thạch Thang để làm việc.



Theo Công an Q.Hải Châu, hành vi vi phạm giao thông ban đầu của Vũ Mai Nhật Tạo không quá nghiêm trọng, với mức xử phạt không quá nặng, tuy nhiên vì hành động nông nỗi, Tạo đã bị xử lý hình sự.