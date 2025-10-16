Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chạy xe máy vào làn ô tô bị CSGT TP.HCM phạt: 'Công ty gọi đi làm gấp...'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
16/10/2025 09:36 GMT+7

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô trên đường Đỗ Mười (phường Tam Bình) - đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức với lý do 'vội đi làm' đã bị CSGT TP.HCM phạt.

Sáng 16.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) ra quân xử lý xe máy đi vào làn ô tô và đi ngược chiều trên đường Đỗ Mười - đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức.

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô do 'vội đi làm' bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 1.

Chạy xe máy vào đường cấm là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến đường

ẢNH: DIỆU MI

Đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông chết người do người đi xe máy chạy vào đường cấm (làn ô tô). Dù CSGT thường xuyên xử lý, nhưng vào giờ cao điểm, để tránh kẹt xe trong làn xe máy, nhiều người vẫn chạy "liều mạng".

Bị CSGT thổi phạt do chạy xe máy vào làn đường có biển cấm xe máy, anh K. giải thích: "Công ty gọi phải đến gấp, làn xe máy quá đông xe nên em phải chạy liều chạy ra làn ô tô".

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô do 'vội đi làm' bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 2.

Người vi phạm giải thích do công ty gọi phải đến gấp nên đã chạy liều vào làn ô tô

ẢNH: DIỆU MI

CSGT nói: "Xe máy chạy vào làn ô tô là nguyên nhân gây tai nạn chính trên đoạn đường này. Anh chạy xe cần đi đúng làn đường quy định để tránh tai nạn cho anh và cả người lái xe khác". Nghe CSGT phản hồi, anh K. thừa nhận đã biết lỗi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Trường hợp khác bị CSGT thổi phạt giải thích do vướng xe buýt, lỡ trớn nên điều khiển xe máy chạy vào làn ô tô. CSGT đặt câu hỏi: "Tại sao lúc đó anh không chạy chậm lại để đi vào đúng làn đường của mình?", người vi phạm chỉ biết cười trừ và ký biên bản.

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô do 'vội đi làm' bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 3.

Nhiều người vi phạm cũng giải thích vì đường quá đông, sợ trễ giờ nên đã chạy vào đường cấm

ẢNH: DIỆU MI

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô do 'vội đi làm' bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 4.

Người vi phạm chạy vào đường cấm bị phạt 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX

ẢNH: DIỆU MI

Nhiều người chạy xe máy vào làn ô tô do 'vội đi làm' bị CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 5.

Một số người vi phạm không xuất trình được bằng lái xe, đăng ký xe sẽ bị CSGT giữ xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều trường hợp khác khi bị CSGT phạt trình bày do vội đi làm, làn đường riêng cho xe máy quá đông, nhiều đoạn ùn ứ - nhất là khi có xe buýt hay xe ô tô khác cùng di chuyển bên trong.

Trong khoảng 30 phút, CSGT đã lập biên bản 19 trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cấm. CSGT cũng tạm giữ 6 xe máy do người lái xe không xuất trình được bằng lái xe hoặc đăng ký xe.

Theo Nghị định 168/2024, điều khiển xe máy đi vào đường cấm bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. Thời gian tới, CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm đi vào đường cấm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông.


Tin liên quan

4 ngày ra quân, CSGT TP.HCM phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn

4 ngày ra quân, CSGT TP.HCM phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn

Trong 4 ngày ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn, gửi thông báo phạt nguội 1.900 trường hợp.

CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Hướng dẫn cho xe không chính chủ

Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Đi vào đường cấm Xe máy chạy vào làn ô tô CSGT TP.HCM Chợ đầu mối Thủ Đức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận