Chạy xe máy vào làn ô tô bị CSGT TP.HCM phạt: 'Công ty gọi đi làm gấp...'

Sáng 16.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) ra quân xử lý xe máy đi vào làn ô tô và đi ngược chiều trên đường Đỗ Mười - đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức.

Chạy xe máy vào đường cấm là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến đường ẢNH: DIỆU MI

Đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông chết người do người đi xe máy chạy vào đường cấm (làn ô tô). Dù CSGT thường xuyên xử lý, nhưng vào giờ cao điểm, để tránh kẹt xe trong làn xe máy, nhiều người vẫn chạy "liều mạng".

Bị CSGT thổi phạt do chạy xe máy vào làn đường có biển cấm xe máy, anh K. giải thích: "Công ty gọi phải đến gấp, làn xe máy quá đông xe nên em phải chạy liều chạy ra làn ô tô".

Người vi phạm giải thích do công ty gọi phải đến gấp nên đã chạy liều vào làn ô tô ẢNH: DIỆU MI

CSGT nói: "Xe máy chạy vào làn ô tô là nguyên nhân gây tai nạn chính trên đoạn đường này. Anh chạy xe cần đi đúng làn đường quy định để tránh tai nạn cho anh và cả người lái xe khác". Nghe CSGT phản hồi, anh K. thừa nhận đã biết lỗi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Trường hợp khác bị CSGT thổi phạt giải thích do vướng xe buýt, lỡ trớn nên điều khiển xe máy chạy vào làn ô tô. CSGT đặt câu hỏi: "Tại sao lúc đó anh không chạy chậm lại để đi vào đúng làn đường của mình?", người vi phạm chỉ biết cười trừ và ký biên bản.

Nhiều người vi phạm cũng giải thích vì đường quá đông, sợ trễ giờ nên đã chạy vào đường cấm ẢNH: DIỆU MI

Người vi phạm chạy vào đường cấm bị phạt 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX ẢNH: DIỆU MI

Một số người vi phạm không xuất trình được bằng lái xe, đăng ký xe sẽ bị CSGT giữ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều trường hợp khác khi bị CSGT phạt trình bày do vội đi làm, làn đường riêng cho xe máy quá đông, nhiều đoạn ùn ứ - nhất là khi có xe buýt hay xe ô tô khác cùng di chuyển bên trong.

Trong khoảng 30 phút, CSGT đã lập biên bản 19 trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cấm. CSGT cũng tạm giữ 6 xe máy do người lái xe không xuất trình được bằng lái xe hoặc đăng ký xe.

Theo Nghị định 168/2024, điều khiển xe máy đi vào đường cấm bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. Thời gian tới, CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm đi vào đường cấm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông.



