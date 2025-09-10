Chê nhiều hơn khen cho thế hệ Táo mới

Rạng sáng ngày 10.9 (giờ Việt Nam), Táo khuyết chính thức giới thiệu thế hệ iPhone 17 mới với 4 model, trong đó hãng loại bỏ phiên bản Plus, thay bằng máy mới mang tên Air để thể hiện sự mỏng nhẹ. 3 chiếc điện thoại còn lại gồm 17, 17 Pro và 17 Pro Max vẫn theo cách đặt tên quen thuộc.

Tuy có sự thay đổi về thiết kế của cụm camera trong bộ đôi Pro năm nay, nhiều người dùng vẫn nhận ra sự quen thuộc này đến từ thiết kế của những mẫu điện thoại Google Pixel, hoặc từ Xiaomi đã làm khoảng 4-5 năm trước. Ngoài ra, mẫu iPhone 17 không có thay đổi gì so với thế hệ tiền nhiệm. Theo đánh giá của người dùng, thiết kế mới của đôi máy Pro không có gì đáng kể hay mang tính đột phá, cũng không thể hiện được nét hiện đại hay tinh tế thường thấy trong các sản phẩm nhà Táo.

Thế hệ điện thoại mới của Táo khuyết đã bị rò rỉ gần một năm, khiến người dùng không còn hào hứng như trước Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, việc từ bỏ chất liệu titan chỉ sau 2 thế hệ máy, quay trở lại với nhôm bị cộng đồng đánh giá là "bước đi lùi" vì vật liệu này từng được chính Táo khuyết sử dụng cả chục năm trước, phổ biến nhất trong số đó là thế hệ iPhone 5 tới 8. Hãng từng quảng cáo rất nhiều về tính ưu việt cũng như sự sáng suốt khi chọn titan, nhưng buộc phải từ bỏ sau 2 đời máy cũng khiến người dùng phải đặt câu hỏi liệu titan có thực sự mang lại những điều "đẳng cấp" như Tim Cook từng khoe.

Đối với camera, dù nâng cấp dòng Pro lên đồng bộ 48 MP, hãng lại bỏ đi khả năng zoom quang học 5x mà chỉ cho 4x, thấp hơn đa phần smartphone cao cấp trên thị trường hiện nay. Táo khuyết cũng khoe khả năng chụp hình chất lượng cao ở nhiều tiêu cự khác nhau, đưa máy cho các nhiếp ảnh gia để tạo nên những tấm hình đạt chuẩn cả về bố cục lẫn chi tiết và không ngần ngại tự khen, nhưng với người dùng đại trà, điều đó không mang lại giá trị thực tế. Bởi trong điều kiện hoạt động hàng ngày, người dùng phổ thông sẽ không có đủ kiến thức về nhiếp ảnh cũng như thời gian và sắp xếp bố cục, đạo cụ hỗ trợ để tạo ra những "tác phẩm" như nhiếp ảnh gia được Apple thuê.

Điều khiến cộng đồng mạng để ý và "soi" nhiều nhất là việc Apple gần như lờ đi các tính năng trí tuệ nhân tạo trên thế hệ điện thoại mới. Khác với năm ngoái hãng dành phần lớn thời lượng để khoe khoang về những điều tuyệt vời mà AI có thể mang lại trên iPhone 16 series, năm nay loạt máy vừa ra mắt chỉ được điểm qua nhanh chóng thông qua việc đề cập đến thế hệ chip A19 Pro hỗ trợ AI ra sao, tuyệt nhiên không đề cập đến các tính năng cụ thể.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Thực tế, sau một năm giới thiệu, AI của Táo khuyết vẫn chưa làm được gì đáng kể và bị cộng đồng chuyên gia lẫn người dùng chê không tiếc lời, đặc biệt khi đặt so sánh với các đối thủ đang có trên thị trường. Thậm chí, đa phần điện thoại Android tầm trung hiện nay có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo tốt hơn cả những mẫu smartphone cao cấp mang logo trái táo cắn dở.

Ngoài ra, CEO Tim Cook cũng không còn nhắc tới vấn đề trung hòa carbon trong chiến lược phát triển sản phẩm. Việc này có thể liên quan đến vấn đề pháp lý mới đây khi tòa án tại Đức tuyên bố Táo khuyết lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về đồng hồ thông minh của hãng là sản phẩm trung hòa carbon nhưng thực tế không phải vậy.

Công ty có trụ sở tại CuCupertino (Mỹ) đã "đánh tráo khái niệm" khi tuyên bố trung hòa carbon dựa trên một dự án đang triển khai tại Paraguay nhằm bù đắp lượng khí thải bằng cách trồng cây bạch đàn, một hình thức độc canh bị cáo buộc gây hại đa dạng sinh học và phí phạm lượng nước khổng lồ.

