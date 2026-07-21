Chế tài '3 không' với người đứng đầu

Đây là thông điệp cứng rắn của người đứng đầu chính quyền tỉnh để "tuyên chiến" với nghịch lý: ngân sách được bố trí đầy đủ nhưng công trình vẫn ì ạch, dự án kéo dài, tiền nằm trong kho bạc còn người dân vẫn chờ con đường, cây cầu, bệnh viện, trường học… hoàn thiện. Nói nôm na, đây là nghịch lý của việc "có tiền nhưng không tiêu được tiền".

Lâu nay, khi nhắc đến đầu tư công chậm tiến độ, trên báo cáo thường viện dẫn hàng loạt nguyên nhân: vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu, thủ tục kéo dài, điều chỉnh quy hoạch, thay đổi chính sách... Thực tế ở nhiều dự án, vướng mắc không hẳn ở cơ chế mà nằm ở năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu dự án.

Vốn đầu tư công chậm giải ngân kéo theo hàng loạt hệ lụy: hạ tầng chậm hoàn thành, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh Chính phủ đang xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thì mỗi tháng chậm tiến độ đều kéo theo những chi phí rất lớn.

Năm 2026, Nghệ An được giao hơn 14.174 tỉ đồng vốn đầu tư công. Sau 6 tháng, địa phương giải ngân hơn 6.386 tỉ đồng, đạt trên 39% kế hoạch. Đây là kết quả không thấp so với nhiều địa phương khác, nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% trong năm. Việc lãnh đạo tỉnh đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho thấy quyết tâm đang được cụ thể hóa bằng hành động.

Thực tế cho thấy nhiều địa phương đã cải thiện đáng kể tiến độ giải ngân khi người đứng đầu trực tiếp xuống hiện trường, đối thoại với người dân, tháo gỡ từng điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu, thủ tục. Điều đó chứng minh rằng bên cạnh cơ chế, yếu tố quyết định vẫn là con người.

Thông điệp "3 không" của Nghệ An nhằm chuyển trọng tâm từ kiểm điểm tập thể sang truy trách nhiệm cá nhân. Thông điệp này còn là lời nhắc nhở rằng trong bộ máy hành chính, không làm được việc cũng là một dạng không hoàn thành nhiệm vụ.