Dám nghe, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đó là những hành vi của một số rất ít người kinh doanh nhưng lại làm tổn hại hình ảnh của cả một điểm du lịch nổi tiếng.

Những chiêu trò buôn bán thiếu trung thực này từng xuất hiện ở khu vực làng chài Mũi Né trước đây và đã bị chấn chỉnh. Nếu không xử lý dứt điểm, những "con sâu làm rầu nồi canh" sẽ khiến du khách mất niềm tin, còn địa phương phải trả giá bằng uy tín được xây dựng suốt nhiều năm.

Điều đáng ghi nhận là ngay trong ngày xuất hiện thông tin, đích thân Bí thư Đảng ủy P.Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông trực tiếp khảo sát thực địa. Ngay hôm sau, Đảng ủy phường chỉ đạo xử lý khẩn cấp, yêu cầu chấm dứt tình trạng bán hàng rong nhếch nhác tại khu vực bãi biển Đá Ông Địa.

Phường ban hành ngay quy định nghiêm cấm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và bãi biển để kinh doanh hải sản, bán hàng rong; yêu cầu các hộ tự tháo dỡ mái che, bàn ghế, dù che, không tập kết hàng hóa trên bãi biển. Những người hành nghề bằng thuyền thúng phải đăng ký, neo đậu đúng nơi quy định, không để phương tiện tràn lan gây cản trở lối đi và không gian tắm biển của người dân, du khách.

Đối với du khách, chính quyền cũng kêu gọi không xả rác, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán tự phát gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường; đồng thời phát động khẩu hiệu: "Chung tay lập lại trật tự đô thị - xây dựng bãi tắm Đá Ông Địa văn minh, sạch đẹp và an toàn". Chỉ sau một ngày, bãi biển đã thông thoáng, sạch sẽ, trả lại diện mạo vốn có cho cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Đá Ông Địa không chỉ là một bãi tắm công cộng nổi tiếng mà còn là bộ mặt đầu tiên của Mũi Né trong mắt du khách. Vì vậy, việc xử lý nhanh, quyết liệt những biểu hiện làm xấu hình ảnh du lịch không chỉ là lập lại trật tự đô thị, mà còn là bảo vệ thương hiệu du lịch. Điều đáng biểu dương ở đây còn là cách làm, từ khi tiếp nhận phản ánh đến khi giải quyết chỉ gói gọn trong một ngày. Cơ quan chức năng P.Phú Thủy đã cho thấy tinh thần dám nghe, dám làm và dám chịu trách nhiệm nên được nhân rộng cho các nơi khác.