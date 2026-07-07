Phản ứng nhanh trước sự cố

Bởi đằng sau con số ấy là tài sản tích cóp nhiều năm, là những khoản vay chưa trả hết, là sinh kế của hàng chục gia đình... Có những thiệt hại có thể thống kê bằng tiền, nhưng cũng có những mất mát phải rất lâu sau người trong cuộc mới có thể nguôi ngoai.

Vụ cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại khiến hàng chục ngư dân bỗng chốc trắng tay ẢNH: LƯU MINH PHỤNG

Điều đáng chú ý sau vụ cháy không chỉ là công tác chữa cháy hay điều tra nguyên nhân, mà còn là cách cơ quan chức năng phản ứng trước biến cố.

Chỉ một ngày sau vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn để bàn các giải pháp hỗ trợ trước mắt và lâu dài. Trước mắt là hỗ trợ gạo, kinh phí để các gia đình ngư dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Xa hơn là rà soát, sắp xếp lại khu neo đậu tàu thuyền, tăng cường các điều kiện phòng cháy chữa cháy và nghiên cứu phương án chuyển đổi nghề đối với những trường hợp cần thiết.

Từ cuộc họp đến khi các chính sách đi vào cuộc sống dĩ nhiên vẫn còn một quãng đường. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, phản ứng sớm của chính quyền luôn có ý nghĩa rất lớn. Ít nhất, nó cho thấy khó khăn của người dân đã được nhìn nhận ngay, thay vì phải chờ đợi qua nhiều tầng nấc thủ tục.

Thực tế, sau thiên tai, hỏa hoạn hay những sự cố nghiêm trọng, điều người dân cần không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau. Một cuộc họp khẩn không thể thay thế những con tàu đã mất, nhưng có thể mở đầu cho quá trình khắc phục hậu quả nhanh hơn và bài bản hơn. Quan trọng hơn, những giải pháp lâu dài khi được thực hiện đến nơi đến chốn sẽ trở thành bài học để hạn chế những thảm họa tương tự.

Một chính quyền vì dân không chỉ được đánh giá ở những quyết sách lớn, mà còn ở cách ứng xử trước những biến cố bất ngờ của người dân. Phản ứng nhanh sau vụ cháy 16 tàu cá của UBND tỉnh Gia Lai là một tín hiệu tích cực. Điều người dân chờ đợi lúc này là sự khẩn trương ấy sẽ sớm được chuyển thành những hành động cụ thể để ngư dân ổn định cuộc sống và vươn khơi trở lại.