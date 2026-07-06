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Blog phóng viên

Bảng xếp hạng và động lực cải cách

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Theo kết quả vừa được UBND thành phố Đà Nẵng công bố, ở khối sở, ngành có 3 đơn vị được xếp loại xuất sắc là Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng; 9 đơn vị đạt loại tốt, 3 đơn vị khá. Ở khối xã, phường, đặc khu, có 12 đơn vị đạt xuất sắc, 16 đơn vị đạt loại tốt, 24 đơn vị khá và 18 đơn vị ở mức trung bình khá.

Đáng chú ý hơn là kết quả xếp hạng công tác văn thư, lưu trữ. Trong khối sở, ngành chỉ có 2 đơn vị được xếp loại tốt, còn ở khối địa phương chỉ có 3 đơn vị đạt xuất sắc và 3 đơn vị đạt loại tốt. Ngược lại, có tới 33 đơn vị bị xếp loại yếu.

Nếu chỉ dừng lại ở một báo cáo nội bộ, những con số trên có lẽ sẽ không tạo nhiều tác động. Nhưng khi được công khai tại hội nghị, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, bảng xếp hạng ấy lập tức mang một ý nghĩa khác. Nhiều năm nay, cải cách hành chính thường được nhắc đến thông qua các chỉ số như PAR INDEX hay SIPAS. 

Đó là những thước đo phản ánh hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có được kết quả ở "đầu ra", trước hết bộ máy bên trong cũng phải được đánh giá một cách khách quan. Muốn biết mình cải cách đến đâu thì mỗi cơ quan cũng cần biết mình đang đứng ở vị trí nào.

Ở góc độ đó, việc Đà Nẵng công khai bảng xếp hạng nội bộ có thể xem như tạo ra một cuộc đua tích cực trong hệ thống hành chính. Trong khi đó, các đơn vị xếp cuối sẽ chịu nhiều áp lực hơn để cải thiện vị trí. Đặc biệt, với 33 đơn vị bị xếp loại yếu về văn thư, lưu trữ, việc công khai kết quả không nhằm "chỉ mặt, đặt tên" mà để mỗi địa phương tự nhìn lại, có thêm động lực để tiến bộ.

Một bảng xếp hạng sẽ không làm thay đổi ngay chất lượng cải cách hành chính, nhưng một bảng xếp hạng được đánh giá công bằng, công khai và duy trì thường xuyên sẽ tạo ra động lực để các đơn vị không ngừng hoàn thiện mình. Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của bảng xếp hạng không phải chỉ để phân định hơn kém, mà còn tạo động lực cho cả hệ thống cùng chuyển động, hướng tới một nền hành chính tốt hơn.


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