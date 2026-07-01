Nguồn lực lớn không thể mãi nằm im

Nếu so với quy mô GRDP năm 2025 của Lâm Đồng, ước đạt khoảng 353.116 tỉ đồng, thì lượng vốn đang bị "kẹt" trong các dự án vướng mắc tương đương khoảng 75,7% tổng sản phẩm trên địa bàn. Đây là nguồn lực rất lớn đang chờ được giải phóng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả tháo gỡ hơn 50% số dự án khó khăn cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xử lý các điểm nghẽn đầu tư. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng phần lớn các dự án được tháo gỡ hiện nay mới chủ yếu ở khía cạnh thủ tục hành chính và pháp lý. Việc hoàn tất hồ sơ chưa đồng nghĩa dự án sẽ lập tức được triển khai trở lại.

Để tái khởi động, các chủ đầu tư còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất và nhiều cam kết liên quan khác. Quan trọng hơn, khả năng triển khai cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực tài chính của doanh nghiệp. Nếu không đủ nguồn lực, dự án dù đã được tháo gỡ về thủ tục vẫn có thể tiếp tục chậm tiến độ hoặc rơi vào tình trạng "đắp chiếu".

Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, cần kiên quyết xử lý những dự án không còn khả năng khắc phục. Những trường hợp chậm triển khai kéo dài, không bảo đảm năng lực thực hiện cần được xem xét thu hồi để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ tiềm lực triển khai dự án. Chỉ khi dòng vốn và quỹ đất được đưa vào khai thác hiệu quả, việc khơi thông các dự án tồn đọng mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong những năm tới.