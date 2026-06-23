Giúp thanh niên xuất ngũ tìm việc

Mỗi năm, Quảng Ngãi có từ 2.500 - 3.500 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Đây là lực lượng lao động trẻ đã được rèn luyện trong môi trường quân đội, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc nghiêm túc.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát trước buổi đối thoại cho thấy chỉ khoảng 1/3 số thanh niên xuất ngũ được hỏi đã có việc làm ổn định; phần lớn còn lại vẫn đang tìm việc hoặc làm những công việc chưa thực sự bền vững. Đằng sau những con số ấy là nỗi lo về sinh kế, định hướng nghề nghiệp và cơ hội lập thân, lập nghiệp sau khi rời quân ngũ.

Đây không phải là câu chuyện riêng của Quảng Ngãi. Nhiều địa phương trong cả nước cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Không ít thanh niên sau thời gian thực hiện NVQS trở về địa phương vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin tuyển dụng, học nghề hoặc tìm kiếm một công việc phù hợp.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại có nhu cầu tuyển dụng lao động trẻ, có ý thức kỷ luật và khả năng làm việc trong môi trường tập thể. Khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và cơ hội của thanh niên xuất ngũ cho thấy cần những giải pháp kết nối hiệu quả hơn.

Để giải quyết vấn đề này, cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề, từ việc xây dựng hệ thống thông tin việc làm thuận tiện, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đến mở rộng cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp.

Quan trọng hơn, cần xem việc hỗ trợ việc làm cho thanh niên xuất ngũ không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng. Khi thanh niên yên tâm rằng sau khi hoàn thành NVQS sẽ có cơ hội học nghề, tìm việc và phát triển sự nghiệp, họ sẽ thêm động lực để hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời, xã hội cũng có thêm một lực lượng lao động trẻ, kỷ luật và giàu tiềm năng cho sự phát triển lâu dài.