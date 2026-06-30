Để sự tiễn biệt thêm phần văn minh

Từ sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mục tiêu đặt ra không chỉ là tuyên truyền mà còn tạo nên sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của cộng đồng.

Từ lâu, quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận", "mồ yên mả đẹp" đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người Việt. Bởi vậy, việc lựa chọn hỏa táng vẫn còn là điều khiến nhiều gia đình băn khoăn. Nhưng khi quỹ đất ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quý giá, việc lựa chọn những hình thức mai táng tiết kiệm diện tích, hạn chế tác động môi trường là xu hướng tất yếu.

Điểm đáng chú ý là Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi. Ngay từ năm 2020, TP đã ban hành chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng. Sau hơn 5 năm thực hiện, TP tiếp tục xây dựng chính sách mới theo hướng tăng mạnh mức hỗ trợ. Nếu trước đây mức hỗ trợ cao nhất là 5,08 triệu đồng/ca hỏa táng thì theo dự thảo mới, tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 12,71 triệu đồng, bao gồm chi phí hỏa táng, mua áo quan và hũ lưu tro cốt. Với sự điều chỉnh này, UBND TP.Đà Nẵng đang cho thấy sự nỗ lực đồng hành của chính quyền với người dân trong quá trình thay đổi một tập quán đã ăn sâu vào tiềm thức. Khi chính sách đi trước một bước, người dân có thêm điều kiện để lựa chọn những hình thức mai táng văn minh, qua đó góp phần nâng tỷ lệ hỏa táng hiện vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 10%.

Dẫu vậy, chính sách hỗ trợ chỉ là một phần của lời giải. Sự thay đổi bền vững phải bắt đầu từ nhận thức. Một đám tang văn minh không được đo bằng quy mô của phần mộ hay những nghi thức kéo dài mà nằm ở sự trang nghiêm, thành kính và tình cảm mà người sống dành cho người đã khuất. Bởi vậy, vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và những người có uy tín trong cộng đồng càng trở nên quan trọng. Hy vọng hỏa táng, điện táng sẽ dần trở thành một lựa chọn tự nhiên, nhân văn trong đời sống đô thị hiện đại, đáng sống như Đà Nẵng.