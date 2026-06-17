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Góc nhìn phóng viên: Đuối nước vì chủ quan

Khánh Hoan
Khánh Hoan

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu chưa lâu nhưng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước ở các địa phương khiến nhiều học sinh tử vong. Năm nào đuối nước cũng trở thành nỗi đau ám ảnh nhiều gia đình.

Phần lớn các vụ đuối nước xảy ra tại vùng quê, nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối. Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, những dòng nước mát lạnh trở nên đầy sức hút đối với trẻ em. Tuy nhiên, nguy hiểm không nằm ở dòng sông, ao hồ mà ở sự chủ quan.

Vì tính hiếu động, trẻ em thường thiếu kỹ năng nhưng thừa sự liều lĩnh. Nhiều trẻ gặp nạn ngay tại những con sông, ao hồ quen thuộc gần nhà. Có trẻ đã biết bơi nhưng vẫn không thoát khỏi những tình huống bất ngờ như chuột rút, nước xoáy hay cố gắng cứu bạn rồi cùng gặp nạn. Điều đó cho thấy đuối nước không chỉ là nguy cơ đối với những trẻ chưa biết bơi, mà là hiểm họa thường trực đối với bất kỳ ai chủ quan.

Chủ trương đưa môn bơi vào học đường để phổ cập cho học sinh đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên trên thực tế, nỗ lực này vẫn đang "bất tòng tâm" vì thiếu kinh phí, thiếu bể bơi và vẫn chưa đủ để tạo nên lá chắn vững chắc bảo vệ trẻ em trong dịp hè. Ở nhiều vùng nông thôn, trẻ em gần như không có điều kiện học bơi bài bản, thiếu sân chơi, trong khi xung quanh lại dày đặc ao hồ, sông suối.

Trong rất nhiều vụ việc thương tâm, nguyên nhân sâu xa có cả sự chủ quan của người lớn. Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ con mình đã lớn, đã biết bơi hoặc đã quen thuộc với khu vực xung quanh nên có thể tự do vui chơi mà không cần giám sát hoặc để trẻ tắm nhưng không trang bị áo phao, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Năm nào cũng vậy, cứ đầu mùa hè, các địa phương dồn dập ra công văn, gửi thông báo đốc thúc cấp dưới thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, tai nạn đuối nước dường như chưa có dấu hiệu giảm.

Chống đuối nước cho trẻ phải bằng hành động thiết thực, không chỉ chính quyền, trường học, các đoàn thể, mà mỗi gia đình phải tự bảo vệ con em của mình. Gia đình phải là tuyến phòng thủ đầu tiên, thường xuyên nhắc nhở, quản lý và trang bị kỹ năng an toàn cho con em. Đừng để một phút chủ quan lơ là phải đánh đổi bằng mạng sống của con trẻ.

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