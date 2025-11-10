Chế tạo camera săn tìm sự sống ngoài trái đất

Camera mới sẽ được lắp vào kính viễn vọng HWO, viết tắt từ đài quan sát các thế giới có thể mang sự sống của NASA ảnh: ucl

Đội ngũ nghiên cứu tại Đại học Durham đang phát triển camera hình ảnh độ phân giải cao để sử dụng cho sứ mệnh Đài quan sát các thế giới có thể mang sự sống, gọi tắt là kính viễn vọng HWO.

Đây là dự án đầu tiên của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) được thiết kế riêng cho mục tiêu tìm kiếm các thế giới có sự sống sinh sôi bên ngoài hệ mặt trời, theo BBC hôm nay 10.11.

Giáo sư Richard Massey của Đại học Durham gọi công nghệ mới mà nhóm họ hợp tác với các đại học khác phát triển sẽ là "kính viễn vọng không gian Hubble thế kỷ 21", và hứa hẹn mang đến những khám phá quan trọng trong thời gian tới.

Giáo sư Massey cho hay bên cạnh mục tiêu săn lùng sự sống, kính HWO sẽ có thể quan sát các vụ va chạm của những tiểu hành tinh của hệ mặt trời, quan sát các hố đen và giải mã bí ẩn về vật chất tối.

Đo đạc các hành tinh đá

Lâu nay, các hành tinh đá như trái đất rất khó nghiên cứu vì chúng nằm gần sao trung tâm và không thể được quan sát trực tiếp do ánh sáng chói lòa từ các ngôi sao.

Để giải quyết thách thức trên, kính viễn vọng HWO sẽ sử dụng một thiết bị đặc biệt để che bớt độ chói, lần đầu tiên cho phép quan sát trực diện các hành tinh đá.

Camera này được kỳ vọng sẽ đo được khối lượng của các hành tinh và phân tích bầu khí quyển nhằm tìm ra những dấu hiệu hóa học liên quan đến sự sống.

Đội phát triển phần cứng của Anh do Đại học London (UCL) dẫn đầu, với sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư đến từ Đại học Portsmouth, RAL Space, Trung tâm Công nghệ Thiên văn Anh và Đại học Durham.

Đây là một trong hai tổ đội được Cơ quan Không gian Anh tài trợ để nghiên cứu khả năng phát triển camera độ phân giải cao do nước này chủ trì. Nhóm còn lại do Đại học Leicester dẫn đầu.