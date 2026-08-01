Chị 9 tuổi cứu em bị trượt chân xuống hồ, cả hai tử vong đau lòng

Ngày 1.8, ông Mai Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai chị em ruột tử vong. Hai nạn nhân là em N.T.T (9 tuổi) và N.T.P (7 tuổi), cùng ở xã Quảng Khê.

“Gia đình các nạn nhân tương đối khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu”, ông Tùng nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31.7, một nhóm trẻ rủ nhau đến một hồ nước trên địa bàn xã Quảng Khê vui chơi.

Trong lúc vui đùa, em N.T.P không may trượt chân xuống khu vực nước sâu. Phát hiện em gặp nạn, chị gái là N.T.T lập tức lao xuống cứu nhưng cả hai đều bị đuối nước và mất tích.

Nhóm trẻ đi cùng sau đó hô hoán, chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Người dân nhanh chóng tổ chức đưa hai nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu, tuy nhiên các em đã tử vong trước đó.

22 trẻ em tử vong do đuối nước trong 6 tháng

Lãnh đạo UBND xã Quảng Khê cho biết thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng chống đuối nước. Tuy nhiên, vụ việc đau lòng vẫn xảy ra.

Trước đó, ngày 10.7, tại xã Nâm Nung (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 nữ sinh, cùng 11 tuổi và chuẩn bị vào lớp 6, tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 nữ sinh ở Lâm Đồng tử vong ẢNH: CTV

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 22 vụ đuối nước làm 22 trẻ em tử vong.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát các khu vực sông, suối, ao, hồ và nơi có nguy cơ mất an toàn để cắm biển cảnh báo, lắp đặt rào chắn tại các vị trí nước sâu, nguy hiểm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em do nguyên nhân lơ là trong công tác quản lý nhà nước.