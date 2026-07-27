Đuối nước khi cào hến trên sông Kỳ Lộ, vợ chồng tử vong

Ngày 27.7, UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi cào hến khiến hai vợ chồng tử vong trên sông Kỳ Lộ.

Nạn nhân được xác định là vợ chồng ông P.K.N (72 tuổi) và bà Đ.T.Đ (63 tuổi, cùng ở thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân).

Hai vợ chồng tử vong khi đi cào hến trên sông Kỳ Lộ ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG XUÂN

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, vợ chồng ông N. cùng một người cháu ra sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh với xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), để cào hến.

Đến khoảng 11 giờ 30, trong lúc cào hến, vợ chồng ông N. được cho là trượt chân xuống hố nước sâu trên sông và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người cháu đi cùng lập tức hô hoán, chạy đi nhờ người dân hỗ trợ cứu nạn. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do mặt sông rộng, địa hình phức tạp, có nhiều hố nước xoáy nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Khi lực lượng chức năng trục vớt được các nạn nhân, cả hai đã tử vong.

Theo UBND xã Đồng Xuân, nhiều khả năng vợ chồng ông N. gặp khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc hố xoáy trong lúc cào hến nên xảy ra đuối nước. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.