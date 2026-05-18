Thời sự Dân sinh

Vợ chồng giáo viên bị nạn khi đi vuông tôm: Tìm thấy thi thể người chồng

Gia Bách
18/05/2026 17:36 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam giáo viên mất tích sau vụ chìm vỏ lãi giữa đêm trên sông Trảng Tràm, xã Tân Tiến, Cà Mau.

Ngày 18.5, tin từ UBND xã Tân Tiến cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng (là giáo viên) trong vụ chìm vỏ lãi xảy ra trên sông Trảng Tràm, thuộc địa bàn xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại đoạn sông cách hiện trường khoảng 5 km.

Lực lượng cứu hộ, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm giáo viên mất tích sau vụ chìm vỏ lãi trên sông Trảng Tràm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Theo đó, khoảng 20 giờ 24 phút ngày 16.5, ông L.V.H cùng vợ là bà H.T.T (đều là giáo viên Trường tiểu học Hố Gùi, xã Tân Tiến) đi vỏ lãi từ nhà ra vuông tôm để thu hoạch thủy sản. Khi đến khu vực ngã ba sông Trảng Tràm, gần cửa biển Hố Gùi, phương tiện bất ngờ bị lật và chìm. 

Người dân gần khu vực xảy ra vụ việc kịp thời cứu được người vợ đưa vào bờ an toàn, riêng người chồng bị nước cuốn mất tích giữa đêm.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Tân Tiến đã huy động lực lượng công an, quân sự xã phối hợp cùng Đồn biên phòng Tân Tiến, Trạm kiểm soát Hố Gùi và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng được tăng cường hỗ trợ mở rộng phạm vi tìm kiếm trên nhiều tuyến sông, kênh rạch và khu vực cửa biển Hố Gùi.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nhiều nhánh rẽ, nước lớn và dòng chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14 giờ ngày 18.5, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

