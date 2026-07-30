Đà Nẵng: Xúc động thư cảm ơn những người cứu bé trai 7 tuổi bị đuối nước

Ngày 30.7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình cháu bé 7 tuổi bị đuối nước khi tắm biển, được cứu sống kịp thời.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22.7, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải nhận được tin báo về việc cháu bé L.M.M (7 tuổi, ở thôn An Hải) bị đuối nước tại khu vực biển Bà Tìn (đoạn qua thôn An Hải).

Gia đình viết thư cảm ơn lực lượng chức năng đã lao ra biển cứu sống cháu L.M.M ẢNH: CÔNG AN XÃ NÚI THÀNH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên trong tổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn.

Các ông Nguyễn Thanh Đà, Trần Văn Phần và Nguyễn Hoàng Sơn (thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải) đã phối hợp với ông Trần Bẹn và ông Lê Tuấn Anh bơi ra khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm, đưa cháu bé vào bờ.

Sau khi được đưa lên bờ, cháu M. được sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển đến Trạm y tế xã Núi Thành để cấp cứu, giúp sức khỏe cháu đã ổn định, tỉnh táo và sinh hoạt bình thường.

Sau vụ việc, gia đình cháu M. đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải cùng 2 người dân đã kịp thời hỗ trợ, dũng cảm tham gia cứu cháu bé.

"Sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và chuyên nghiệp của các đồng chí đã mang lại cơ hội sống cho con chúng tôi, đồng thời đem lại niềm hạnh phúc và biết ơn vô hạn cho cả gia đình", một đoạn trong nội dung bức thư.

Công an thành phố Đà Nẵng cho hay hành động khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng người dân đã góp phần cứu sống cháu bé, thể hiện tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ người dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.