Chị chồng tố em dâu 'chiếm đoạt' 2 viên đá trong bụng con cá rún đã cho

Ngày 10.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bà L.T.N.T (49 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, bà đã trình báo Công an xã Phong Điền về việc em dâu "chiếm đoạt" 2 viên đá màu hồng được lấy từ bụng con cá rún.



2 viên đá màu hồng được lấy ra từ con cá rún GIA ĐÌNH BÀ T. CUNG CẤP

Theo bà T., ngày 7.9, em trai bà ở TT.Sông Đốc nhờ xe ôm gửi cho gia đình bà 1 con cá rún.

Khi làm cá, ông T.V.T (54 tuổi, chồng bà T.) phát hiện hai bên bụng cá có 2 túi như túi hạch; sờ thấy cứng nên dùng dao rạch ra xem thì thấy đó là 2 viên đá có màu nhợt nhạt, nhưng để một lúc thì chuyển sang màu hồng.

Thấy 2 viên đá đẹp nên bà T. gọi điện cho em trai lên lấy 1 viên về làm kỷ niệm.

Một lúc sau, em trai bà T. đến lấy viên đá chị cho và mượn viên còn lại về cho vợ xem. Tuy nhiên, khi mang về nhà, người vợ không chịu trả mà cứ lần lữa, sau đó báo đã mất, dù trước đó người này thừa nhận việc chồng mình có mang về nhà 2 viên đá với người thân bà T. Thấy em dâu "lật lọng", bà T. và chồng đến trình báo Công an xã Phong Điền.

Thậm chí, người em dâu còn thông qua người thân gửi cho bà T. đoạn clip quay lại cảnh một người khác "lên đồng", nói rằng 2 viên đá trên không để tách rời, mà để thờ để "cứu nhân độ thế".

Vợ chồng bà T. cho biết, theo những lời đồn đoán của người dân ở TT.Sông Đốc thì mỗi viên đá trên có giá trị hơn 10 tỉ đồng (?).

Ngày 10.9, PV Thanh Niên trao đổi với một cán bộ Công an xã Phong Điền và được người này cho biết xã có tiếp nhận vụ việc nêu trên. "Công an xã có lập biên bản đầy đủ và đang thụ lý vụ việc; đồng thời đã báo lên Công an huyện. Hiện cũng chưa xác định viên đá đó thế nào, có giá trị hay không", vị này nói.