Chỉ đạo mới của TP.HCM với 29 xã dự kiến lên phường

Ngày 9.11, UBND TP.HCM gửi văn bản khẩn yêu cầu các sở ngành và các xã phối hợp thực hiện đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, đồng thời lập, thẩm định đề án công nhận loại đô thị đối với 29 xã dự kiến lên phường. Đáng chú ý, thành phố phân thành 2 nhóm để triển khai nhiệm vụ, căn cứ kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, đối với nhóm 7 xã gồm Long Sơn, Bàu Bàng, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao và Cần Giờ, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập phường theo góp ý của Bộ Nội vụ. UBND 7 xã cũng được giao bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thẩm định.

Đây là 7 xã đạt tiêu chí tỷ lệ dân số đô thị trên 50% theo quy định. Kết quả này được Bộ Nội vụ nêu trong quá trình thẩm định hồ sơ đề án thành lập 29 phường của TP.HCM.

Khu đô thị lấn biển ở xã Cần Giờ, địa phương dự kiến chuyển lên phường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đối với 22 xã còn lại, UBND TP.HCM yêu cầu căn cứ quy hoạch tổng thể thành phố và chương trình phát triển đô thị được duyệt để tiếp tục thực hiện các bước theo quy định. Các địa phương phải lập kế hoạch phát triển đô thị song song với chương trình phát triển đô thị. Đồng thời, thực hiện hồ sơ phân loại đô thị. Trường hợp đô thị nằm trong phạm vi một xã, đề án phân loại đô thị được tích hợp báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị.

Song song đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập chương trình phát triển đô thị, trình thành phố sau khi Quy hoạch tổng thể được duyệt. Những nội dung góp ý của Bộ Nội vụ cần thiết phải được đưa vào chương trình này.

Trước đó, ngày 12.6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với 29 xã đủ tiêu chuẩn. Trên cơ sở đó, UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương xây dựng đề án.

Ngày 27.8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Kết quả lấy ý kiến người dân tại 29 xã trước đó ghi nhận 94,48% số hộ tham gia góp ý đồng ý chuyển xã thành phường.

Theo đề án, việc chuyển đổi không làm thay đổi địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, TP.HCM vẫn có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.