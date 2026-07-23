Chỉ dấu cuộc chiến Trung Đông kéo dài

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 21.7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc xung đột với Iran đến nay đã tiêu tốn 37,5 tỉ USD, bao gồm một số chi phí dự trù đến cuối tháng 9, tăng gần 8 tỉ USD so với công bố hồi tháng 6. Theo tờ The Hill, giới chuyên gia đưa ra một số ước tính cho thấy con số thực tế có thể còn cao hơn. Tại phiên điều trần, ông Hegseth đã có những tranh cãi gay gắt với các nghị sĩ khi kêu gọi quốc hội thông qua ngân sách bổ sung 87,6 tỉ USD mà Nhà Trắng đề xuất hồi tháng 6, trong đó gồm 67 tỉ USD để bổ sung nguồn lực cho Lầu Năm Góc sau cuộc xung đột với Iran.

Chiến đấu cơ Mỹ xuất kích tấn công Iran ngày 22.7 Ảnh: AFP

Chi phí cho xung đột đã tăng lên khi chiến sự ngày càng leo thang. Rạng sáng qua, Mỹ đã thực hiện đợt tấn công trong đêm thứ 11 liên tiếp từ khi thỏa thuận tạm thời sụp đổ, trong khi Iran đáp trả mục tiêu quân sự Mỹ tại 3 nước đồng minh của Washington trong khu vực gồm Bahrain, Jordan và Kuwait. Xung đột cũng bắt đầu mở rộng ra thêm mặt trận mới khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố phong tỏa cảng biển Ả Rập Xê Út, buộc một số tàu chở dầu tại biển Đỏ phải quay đầu trong vài ngày qua, theo Reuters. Với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, biển Đỏ đã trở thành tuyến hàng hải thay thế của Ả Rập Xê Út để xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày.

Ngân sách Lầu Năm Góc chịu sức ép lớn từ chiến sự ở Iran

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21.7, Tổng thống Donald Trump tự tin tuyên bố Houthi không phải vấn đề và cảnh báo Mỹ sẽ xử lý nếu lực lượng này tiến hành việc phong tỏa. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố Iran phải mất 25 năm để tái thiết nếu xung đột chấm dứt ngay lúc này. "Nhưng chúng tôi chưa xong việc. Chúng tôi chưa rời đi ngay bây giờ", ông Trump nói, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ ảnh hưởng đến cách ông tiến hành xung đột với Iran. Theo ông Trump, Iran đang rất muốn gặp nhau để đàm phán chấm dứt xung đột nhưng ông tuyên bố Mỹ không hứng thú nếu Tehran không sẵn sàng đối thoại thực chất. Mặt khác, ông cảnh báo Mỹ sẽ sớm tấn công cơ sở hạt nhân ngầm tại núi Pickaxe của Iran. Đáp lại, quân đội Iran tuyên bố sẽ coi đó là hành động mở rộng chiến sự, khiến toàn bộ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực trở thành mục tiêu bị trả đũa.