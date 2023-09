Chỉ được mua 3 hộp bánh trung thu/người: Dịch vụ xếp hàng mua giúp kiếm cả trăm ngàn/ngày

Phố Cầu Đất, Q.Ngô Quyền từ lâu được người tiêu dùng biết đến là trung tâm sản xuất bánh trung thu nổi tiếng của TP.Hải Phòng với nhiều tên tuổi nổi tiếng. Trong số đó, bánh Đ.P là thương hiệu được người dân thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước ưa thích.

Nhiều người xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ trên phố Cầu Đất, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) chỉ để mua được hộp bánh Đ.P GIANG LINH

Để mua được hộp bánh Đ.P, nhiều người không quản trời nắng nóng hay mưa, chấp nhận xếp hàng cả giờ đồng hồ. Do cửa tiệm này chỉ bán tối đa 3 hộp (mỗi hộp 4 bánh- PV) cho một khách nên không ít người muốn mua số lượng nhiều thì không có cách nào khác là gọi thêm người thân cùng đi hoặc thuê người mua hộ.

Chen nhau mua bánh

Xếp hàng chờ 30 phút chưa đến lượt, chị N.T.H (38 tuổi) đến từ Q.Dương Kinh mỏi chân, không chịu nổi nên ngồi bệt xuống vỉa hè phố Cầu Đất. Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, chị H. cho biết, trên địa bàn Q.Dương Kinh bánh trung thu được bày bán khá phong phú, có cả điểm bán bánh Đ.P, nhưng cá nhân chị H. vẫn thích đến tận cơ sở để mua.

"Tôi không chê hãng bánh này hay khen hãng bánh kia mà chỉ đơn giản là các thành viên trong gia đình ăn quen hương vị bánh nướng nhân truyền thống rồi, nên năm nay vẫn chọn mua", chị H. nói.

Không quản nắng hay mưa, nhiều người dân và đội quân dịch vụ mua bánh thuê mặc áo mưa chen nhau, xếp hàng mua bánh Đ.P GIANG LINH

Mệt nhoài vì 6 hộp bánh, chị Nguyệt nhà ở P.Lạc Viên, Q.Ngô Quyền nhăn nhó dắt chiếc xe máy ra về. Chị Nguyệt cho hay, nhà chị chỉ dùng 1 hộp để thắp hương rằm, còn 5 hộp là đi biếu.

Để mua được 6 hộp bánh, chị Nguyệt phải thuê 1 người mua cho 3 hộp, còn bản thân tự xếp hàng, mua 3 hộp. Lý giải việc 2 người mới mua được 6 hộp, theo chị Nguyệt là tiệm bánh hạn chế số lượng bánh bán ra, mỗi khách chỉ mua được 12 cái bánh/lượt (tức 3 hộp bánh-PV).

Anh Đ.Q.Đ đến từ TP.Hà Nội đã không làm theo lời vợ dặn mà quyết định chọn một thương hiệu bánh trung thu khác cũng khá nổi tiếng trên phố Cầu Đất. Lý do là vì anh Đạt không hào hứng với việc chen chúc nhau, xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ.



Anh Đ. cho biết nhiều khi xếp hàng là niềm vui, nhưng nhiều lúc xếp hàng chẳng khác gì... hành xác. Nghe lời vợ dặn, sau khi kết thúc công việc tại Hải Phòng, anh Đ. đã lái xe tìm đến tiệm bánh Đ.P nhưng vì đường đông, cửa tiệm bánh chật kín người mua nên anh cho xe chạy thẳng, rồi vào cửa một tiệm bánh khá nổi tiếng khác. Sau khi ăn thử, anh Đạt mua liền 10 hộp (mỗi hộp 4 chiếc bánh, với đủ các loại nhân: nhân thập cẩm, nhân trà xanh, nhân đậu xanh, nhân khoai môn…) với giá 280.000 đồng/hộp.

Lý do dòng người chen chúc cả tiếng chờ mua bánh trung thu ở Hà Nội

D ịch vụ xếp hàng, mua bánh hộ

Cảnh cả trăm người xếp hàng dài từ sáng sớm trên phố Cầu Đất để mua bánh trung thu trước cửa một tiệm bánh Đ.P không còn là cảnh xa lạ đối với người dân Hải Phòng những năm gần đây. Tuy nhiên, trong đoàn người này ít ai biết được, ngoài những người có nhu cầu mua bánh thật cho bản thân, cho gia đình, cho người thân thì không ít người kiếm thêm thu nhập khi trở thành người mua hộ.

Phố Cầu Đất, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) ùn tắc vì số lượng người và phương tiện đổ về mua bánh trung thu tăng cao GIANG LINH

Cô P., nhà trong con ngõ nhỏ trên phố Cầu Đất, chia sẻ bản thân cô P. hiện giờ là lao động chính trong gia đình nhưng chỉ là lao động tự do. Đây là năm thứ 2 cô P. tranh thủ thời gian 10 ngày trước rằm Trung thu, đi xếp hàng mua bánh thuê. Công việc không vất vả, chỉ cần dậy sớm, ra đứng chờ có khách nhờ đặt mua dùm là cô P. nhận lời.

Với số tiền công 10.000 đồng/bánh, theo cô P., ngày nhiều được 500.000 đồng, ngày ít gần 200.000 đồng.

Cũng như cô P., em T. hiện là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học trên địa bàn Hải Phòng cho biết, để có tiền hỗ trợ gia đình trong việc học tập, những ngày gần đây, T. dậy từ 3 - 4 giờ sáng, đi xe ra phố Cầu Đất để xếp lốt chờ cửa tiệm bánh mở.

"Hôm nào may mắn, em được 2 vòng, mỗi vòng kiếm được 120.000 đồng", T nói.

Cũng là những thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng trên phố Cầu Đất GIANG LINH

Dịp Trung thu, lượng người và phương tiện đổ về phố Cầu Đất mua bánh tăng cao nhưng tập trung vào một điểm, không dàn trải đều ra các tiệm bánh dọc trên con phố, khiến giao thông thường xuyên bị ùn tắc. Trước tình trạng trên, Công an Q.Ngô Quyền phải cắt cử cán bộ, chiến sĩ ra điều phối, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực này.