Chị Dương Minh Nguyệt giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Sáng 15.7, tại tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Ma Thế Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 44 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại phiên họp thứ nhất của ủy ban, các ủy viên đã hiệp thương bầu Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, hiệp thương bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I và các chức danh của Ban Kiểm tra Hội khóa I.

Đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo kết quả hiệp thương, chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Chị Dương Minh Nguyệt sinh năm 1988, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

3 phó chủ tịch Hội gồm: anh Thào Mạnh Cường, Phó bí thư Tỉnh đoàn; anh Vũ Hùng Vương, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; anh Lê Văn Đạt, Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Khơi dậy sức trẻ tỉnh Tuyên Quang

Ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội, thay mặt Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa I, chị Dương Minh Nguyệt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của các đại biểu. Chị Nguyệt khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với tập thể Ủy ban Hội trong nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất tỉnh.

Chị Dương Minh Nguyệt phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Dương Minh Nguyệt nhấn mạnh, tập thể Ủy ban Hội khóa I sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy vai trò của tổ chức Hội, khơi dậy sức trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.