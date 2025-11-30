Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Chị gái lãnh 13 năm tù vì chuyện mua bán đất với người yêu của em trai

Tuyến Phan
Tuyến Phan
30/11/2025 17:16 GMT+7

Người phụ nữ bị tòa tuyên phạt 13 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt 1 tỉ đồng tiền mua bán đất của người yêu em trai mình.

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ (48 tuổi, trú tại Ninh Bình) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này từng được tòa trả hồ sơ hồi tháng 8, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết. Nay, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh đã nêu.

Chị gái lãnh án tù vì chuyện mua bán đất với người yêu của em trai- Ảnh 1.

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người yêu em trai

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, bị cáo Mỹ có em trai là ông Hà. Ông Hà có bạn gái là bà Lan. Năm 2023, bị cáo hỏi mua một thửa đất ở Thanh Hóa, nhưng do không thỏa thuận được giá nên giao dịch bất thành.

Bị cáo sau đó sử dụng thông tin của thửa đất nêu trên, dẫn ông Hà và bà Lan đến xem một thửa đất khác, hứa để lại một phần diện tích nếu bà Lan góp tiền mua. Vì tin tưởng, bà Lan chuyển 1 tỉ đồng cho bị cáo. Tuy nhiên nhận tiền xong, bị cáo không làm thủ tục chuyển nhượng đất mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Mỹ nhiều lần phủ nhận cáo buộc. 

Bị cáo khai trước khi xảy ra vụ án, mình và bà Lan từng hợp tác kinh doanh bất động sản và có lãi. Do đó, bà Lan chuyển 1 tỉ đồng để khi nào có thửa đất tốt thì đầu tư, chứ không yêu cầu phải mua một thửa cụ thể nào,

Cũng vì không có mục đích lừa đảo, sau khi bị tố giác, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra để trả lại cho bị hại.

Tại phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 14 - 15 năm tù. Bị cáo vẫn nói không có mục đích chiếm đoạt tiền, mong tòa xem xét.

Luật sư của bị cáo thì đưa ra nhiều căn cứ chứng minh thân chủ không gian dối, đề nghị trả hồ sơ hoặc tuyên bị cáo không phạm tội. 

Theo luật sư, cáo buộc đưa đi xem đất chỉ dựa vào lời khai một phía từ bị hại và nhân chứng, không có tin nhắn, ghi âm hay hình ảnh nào chứng minh.

Hồ sơ vụ án có nhiều biên bản ghi lời khai được lập trước ngày có quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra. Hồi tháng 8, tòa án từng trả hồ sơ yêu cầu làm rõ điều này, nhưng tới nay chưa khắc phục.

Đáng chú ý, luật sư nêu quan điểm mức án đề nghị của viện kiểm sát là quá cao. Vị này cung cấp cho hội đồng xét xử một số bản án cũng về hành vi lừa đảo, cho thấy số tiền chiếm đoạt gấp nhiều lần vụ này nhưng mức án thấp hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, do mỗi vụ án có tính chất khác nhau, hội đồng xét xử nhận định việc so sánh như vậy là không phù hợp và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.

mua bán đất lừa đảo mua bán đất chị gái lãnh án tù Ninh Bình
