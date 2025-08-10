Chỉ một vết mèo cào nhỏ không ngờ có thể gây bệnh não nghiêm trọng

Mèo là người bạn đồng hành đáng yêu của nhiều người. Nhưng bạn có biết chỉ một vết cào nhỏ có thể lây căn bệnh nguy hiểm?

Bệnh mèo cào (Cat Scratch Disease - CSD) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra, thường lây truyền qua vết cào, vết cắn hoặc tiếp xúc với nước bọt của mèo bị nhiễm bệnh, theo tờ Indian Express.

Theo bác sĩ PN Renjen, chuyên gia tư vấn cao cấp về thần kinh, Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), tình trạng này chủ yếu biểu hiện bằng sưng hạch bạch huyết gần vị trí bị mèo cào, sốt và mệt mỏi. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, có thể dẫn đến các biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bao gồm bệnh não, biểu hiện bằng các triệu chứng như lú lẫn, co giật, đau đầu dữ dội và rối loạn trí nhớ.

Bệnh mèo cào là một bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật sang người do vi khuẩn Bartonella henselae gây ra Ảnh minh họa: AI

Bệnh mèo cào ảnh hưởng đến não như thế nào?

Mặc dù hầu hết các trường hợp bệnh đều nhẹ và tự khỏi, bác sĩ Renjen nhấn mạnh rằng tổn thương thần kinh tuy không phổ biến nhưng rất đáng lo ngại. Bệnh não, một biến chứng tiềm ẩn, phát sinh khi vi khuẩn ảnh hưởng đến não, dẫn đến thay đổi trạng thái tinh thần và các triệu chứng nghiêm trọng khác. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng để kiểm soát hiệu quả các biến chứng này.

Phòng ngừa: Chìa khóa cho sự an toàn

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch suy yếu, vì họ dễ bị các biến chứng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Renjen chỉ dẫn:

Tránh chơi đùa mạnh với mèo: Đặc biệt là với mèo con, vì chúng dễ mang vi khuẩn Bartonella henselae.

Giữ vệ sinh tốt: Rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với mèo và nhanh chóng làm sạch các vết xước hoặc vết cắn bằng xà phòng và nước.

Kiểm soát bọ chét trên mèo: Bọ chét đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan vi khuẩn giữa mèo.

Khi nào cần đi bác sĩ

Nếu các triệu chứng bất thường như sốt dai dẳng, sưng hạch bạch huyết hoặc các vấn đề thần kinh xảy ra sau khi bị mèo cào hoặc cắn, cần phải tham đi bác sĩ ngay lập tức, để được chẩn đoán và điều trị giúp ngăn ngừa biến chứng và đảm bảo phục hồi, theo Indian Express.

Một lần nữa bác sĩ Renjen lưu ý: Nhận thức và hành động kịp thời là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả bệnh do mèo cào, đặc biệt là ở người dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh, người già trên 65 tuổi, bệnh nhân AIDS, ung thư, tiểu đường.