Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng

Tuấn Minh
Tuấn Minh
23/12/2025 19:56 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 23.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng gần 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 29.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Thực hiện "5 tiên phong", khắc phục "bệnh hình nón ngược"

Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong trong kỷ nguyên số: 'Ít khẩu hiệu, nhiều kết quả' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại đại hội

ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ Cao Bằng trong việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của "cái nôi" cách mạng. Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hành động.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tuổi trẻ Cao Bằng cần phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, phát huy vị thế trong 5 tiên phong: Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng và Tiên phong bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, lãnh đạo T.Ư Đoàn lưu ý cần khắc phục triệt để "bệnh hình nón ngược", tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo tiêu chí "3 gần - 5 phải - 4 không".

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất trong nhiệm kỳ tới với thanh niên. Cụ thể, thanh niên cần tiên phong thực hiện đột phá chiến lược về phương thức hoạt động; thực hiện nghiêm tinh thần "giảm hội họp, tăng hành động; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn".

Tô thắm thêm truyền thống vẻ vang

Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong trong kỷ nguyên số: 'Ít khẩu hiệu, nhiều kết quả' - Ảnh 2.

Ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng phát biểu tại đại hội

ẢNH: CTV

Đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn trong bức tranh phát triển chung của địa phương, ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, khẳng định dù đối mặt nhiều thách thức, tỉnh nhà vẫn đạt được những thành tựu toàn diện nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp nhiệt huyết của thanh niên.

Ông Vũ Hồng Quang nhấn mạnh những hành động cụ thể, những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên đã khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ Cao Bằng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tiếp nối xứng đáng mạch nguồn quê hương cội nguồn cách mạng.

Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong trong kỷ nguyên số: 'Ít khẩu hiệu, nhiều kết quả' - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: CTV

Thực tế trong nhiệm kỳ qua, dấu ấn thanh niên Cao Bằng hiện rõ qua những con số "biết nói": hơn 260.800 lượt đoàn viên tham gia tình nguyện; làm mới trên 71 km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ xóa nhà tạm cho gần 1.000 hộ gia đình; thành lập 161 đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu triển khai ít nhất 250 công trình ứng dụng chuyển đổi số; hỗ trợ 150 dự án khởi nghiệp và giới thiệu 7.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong trong kỷ nguyên số: 'Ít khẩu hiệu, nhiều kết quả' - Ảnh 4.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: CTV

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XVI gồm 33 anh, chị. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương Nhung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong - đoàn kết - đột phá - phát triển", đại hội thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ biên cương trong việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Yêu cầu rất riêng đối với vai trò xung kích của tuổi trẻ Sơn La

Yêu cầu rất riêng đối với vai trò xung kích của tuổi trẻ Sơn La

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc có vị trí chiến lược quan trọng, cho nên yêu cầu rất riêng biệt đối với vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm cống hiến của tuổi trẻ.

Để mỗi người dân Phú Thọ đều trở thành một công dân số

Chung tay hỗ trợ nhân dân Cao Bằng

Khám phá thêm chủ đề

Cao Bằng Tỉnh Đoàn Cao Bằng Nguyễn Thị Hương Nhung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận