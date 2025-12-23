Chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng

Sáng 23.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng gần 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 29.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Thực hiện "5 tiên phong", khắc phục "bệnh hình nón ngược"

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ Cao Bằng trong việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của "cái nôi" cách mạng. Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hành động.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tuổi trẻ Cao Bằng cần phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, phát huy vị thế trong 5 tiên phong: Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng và Tiên phong bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, lãnh đạo T.Ư Đoàn lưu ý cần khắc phục triệt để "bệnh hình nón ngược", tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo tiêu chí "3 gần - 5 phải - 4 không".

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất trong nhiệm kỳ tới với thanh niên. Cụ thể, t hanh niên cần tiên phong thực hiện đột phá chiến lược về phương thức hoạt động; thực hiện nghiêm tinh thần "giảm hội họp, tăng hành động; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn".

Tô thắm thêm truyền thống vẻ vang

Ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

Đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn trong bức tranh phát triển chung của địa phương, ông Vũ Hồng Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, khẳng định dù đối mặt nhiều thách thức, tỉnh nhà vẫn đạt được những thành tựu toàn diện nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp nhiệt huyết của thanh niên.

Ông Vũ Hồng Quang nhấn mạnh những hành động cụ thể, những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên đã khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ Cao Bằng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tiếp nối xứng đáng mạch nguồn quê hương cội nguồn cách mạng.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CTV

Thực tế trong nhiệm kỳ qua, dấu ấn thanh niên Cao Bằng hiện rõ qua những con số "biết nói": hơn 260.800 lượt đoàn viên tham gia tình nguyện; làm mới trên 71 km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ xóa nhà tạm cho gần 1.000 hộ gia đình; thành lập 161 đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu triển khai ít nhất 250 công trình ứng dụng chuyển đổi số; hỗ trợ 150 dự án khởi nghiệp và giới thiệu 7.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CTV

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XVI gồm 33 anh, chị. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương Nhung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030.