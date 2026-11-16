Chi nửa tỉ đồng trồng 12.000 cây cúc tết, chủ vườn ở Quy Nhơn lo điều gì?

Tại khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn (Gia Lai), ông Huỳnh Minh Hóa (55 tuổi) đang tất bật chăm sóc hơn 12.000 cây hoa cúc, chủ yếu là cúc mâm xôi, trên diện tích khoảng 3 ha. Gắn bó với nghề trồng hoa từ năm 2008, ông Hóa đã trải qua gần 20 mùa hoa tết, hiểu rằng chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn, công sức và vốn liếng của cả vụ mùa đều có thể bị ảnh hưởng.

Đầu tư 500 triệu đồng cho hơn 12.000 cây cúc

Giống hoa của ông Hóa chủ yếu nhập từ Đà Lạt, gồm các dòng cúc Nhật Bản, Hàn Quốc. Một số giống cần từ 6 - 7 tháng chăm sóc mới đến giai đoạn hoàn thiện, đưa ra thị trường.

Ông Huỳnh Minh Hóa (55 tuổi, ở phường Quy Nhơn) kiểm tra vườn cúc trong đêm khi đang chong đèn ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Hóa thường chong đèn từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau để điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây hoa cúc ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong quá trình đó, chong đèn ban đêm là khâu quan trọng. Theo ông Hóa, đèn thường được bật từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Thời gian chiếu sáng được điều chỉnh tùy giống và tình trạng sinh trưởng của cây. Đến khoảng cuối tháng 10 âm lịch, nhà vườn bắt đầu tắt đèn để cây tập trung ra hoa, hướng đến thời điểm tiêu thụ dịp tết.

Với quy mô hơn 12.000 cây, vườn hoa cần khoảng 10 - 12 lao động chăm sóc. Từ tưới nước, bón phân, tỉa cành đến theo dõi sâu bệnh, hầu hết công việc đều thực hiện thủ công. Tiền thuê nhân công dao động 250.000 - 300.000 đồng/ngày, tùy công việc.

Vườn cúc hơn 12.000 cây của ông Huỳnh Minh Hóa tại khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Tổng chi phí giống, vật tư và nhân công cho vụ hoa của ông Hóa khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán tại vườn mỗi chậu cúc mâm xôi dao động 80.000 - 100.000 đồng, tùy loại và chất lượng.

Không chỉ phụ thuộc vào sức sinh trưởng của cây, người trồng còn phải tính toán để hoa nở đúng thời điểm. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và hiệu quả của cả vụ đầu tư.

Người lao động tưới nước, chăm sóc vườn cúc của ông Hóa để cây phát triển đồng đều ẢNH: VĂN CHIẾN

Đối diện vườn ông Hóa, ông Nguyễn Văn Vui (42 tuổi), người có 12 năm trồng cúc tết, cũng đang chăm chút cho khoảng 400 chậu cúc đại đóa. Hoa thường được xuống giống từ tháng 6 âm lịch, trải qua khoảng 6 tháng chăm sóc mới đến thời điểm xuất bán.

Vụ hoa này, ông Vui đầu tư khoảng 200 triệu đồng cho tiền giống, chậu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện, nước và nhân công. Ông cần khoảng 4 lao động phụ giúp những công việc như cắm cọc, buộc dây, tưới nước, bón phân.

Vườn cúc đại đóa với quy mô khoảng 400 chậu của ông Nguyễn Văn Vui ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Vui chăm vườn cúc sau đợt mưa lớn kéo dài ở Quy Nhơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Khi cây lớn, từng chậu cúc được cắm cọc, buộc dây để hạn chế đổ ngã trước gió lớn, mưa bão. Người trồng cũng phải thường xuyên theo dõi thời tiết, sâu bệnh và tình trạng sinh trưởng để có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Giá bán cúc đại đóa tùy thuộc kích thước và chất lượng. Chậu cỡ 40 có giá khoảng 500.000 - 700.000 đồng; cỡ 50 từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; riêng chậu cỡ 70 có thể đạt 4 - 5 triệu đồng.

Kiên nhẫn tỉa từng nhánh cúc

Đằng sau những chậu cúc có tán tròn, đều là công sức của nhiều người lao động. Ông Nguyễn Trương Hội (58 tuổi), quê ở phường Bình Định, mỗi ngày chạy xe máy khoảng 16 km đến phường Quy Nhơn làm thuê tại vườn ông Hóa.

Ông Nguyễn Trương Hội tỉ mỉ tỉa cành cho cây cúc mâm xôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Công việc chính của ông Hội là tỉa cành, cắt đọt cúc mâm xôi nhiều màu để cây phát triển thêm nhánh, tạo tán tròn. Từng nhát kéo phải được tính toán cẩn thận, bởi vị trí cắt ảnh hưởng đến hướng phát triển và dáng của cây sau này.

Mỗi ngày, ông Hội có thể tỉa khoảng 200 cây, với tiền công 300.000 đồng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhất là khi phải quan sát từng cây để lựa chọn vị trí cắt phù hợp.

Với hơn 12.000 cây hoa cúc trong vườn, những người làm thuê như ông Hội góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện từng chậu hoa trước khi xuất bán. Mùa hoa tết cũng nhờ đó tạo thêm việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, trong đó có nhiều người lớn tuổi.

Những chậu cúc được tỉa cành để kích thích phát triển nhánh, tạo tán tròn trước khi hình thành nụ ẢNH: VĂN CHIẾN

Từ người bỏ vốn đầu tư đến những người trực tiếp tưới nước, tỉa cành, chăm cây, mỗi người đều đảm nhận một phần công việc trong suốt nhiều tháng. Khi tết đến gần, nhà vườn vẫn tiếp tục theo dõi từng chậu hoa, mong cây giữ được dáng đẹp và bung nở đúng dịp, để vụ mùa không phụ công sức và khoản tiền đã bỏ ra.