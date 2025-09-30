Chi phí xét nghiệm tiêu tốn gần 30.000 tỉ đồng mỗi năm

Ngày 29.9, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025". Tại hội nghị, Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết chi phí xét nghiệm y học tại VN đang chiếm gần 20% tổng chi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng/năm. Con số này chưa bao gồm khoản đồng chi trả từ người bệnh và chi phí xét nghiệm dịch vụ tự nguyện.

Chuẩn hóa kết quả xét nghiệm để liên thông là việc làm cần thiết và cấp bách, được Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành y tế ẢNH: DUY TÍNH

Theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nếu chỉ cần tái sử dụng 1 - 2% kết quả xét nghiệm đã thực hiện, hệ thống y tế có thể tiết kiệm 300 - 600 tỉ đồng/năm. Điều này khả thi khi các bệnh viện áp dụng bệnh án điện tử và hệ thống mã danh mục dùng chung cho các kỹ thuật xét nghiệm. Hiện đã có gần 3.000 mã xét nghiệm được chuẩn hóa, giúp các cơ sở liên thông kết quả, tránh xét nghiệm trùng lặp.

Tuy nhiên, việc áp dụng bệnh án điện tử và chia sẻ kết quả xét nghiệm vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, mạng lưới phòng xét nghiệm tham chiếu chưa hoàn thiện đầy đủ; việc tự chủ sản xuất mẫu kiểm chuẩn còn hạn chế; lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm chất lượng của các phòng xét nghiệm còn hạn chế… Bên cạnh đó, chưa đầy đủ dữ liệu cập nhật từ các sở y tế, đặc biệt tại các địa phương lớn như TP.HCM và Hà Nội. Bộ Y tế yêu cầu các sở đẩy nhanh tiến độ công bố chất lượng phòng xét nghiệm, vì chỉ các phòng đạt chuẩn mới được phép liên thông kết quả.

Việc phát triển đồng bộ bệnh án điện tử và chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí, giảm phiền hà cho người bệnh và giảm tải cho các cơ sở y tế trong thời gian tới.

Theo Quyết định 316 ngày 27.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025", đến hết năm 2025 phải liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn quốc.