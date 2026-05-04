Chi tiết lịch nghỉ 5 ngày dịp 2.9 và ngày lễ mới 24.11

Theo quy định của bộ luật Lao động, dịp nghỉ lễ 2.9, cán bộ, công chức được nghỉ 2 ngày trước hoặc sau 2.9.

Công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp lễ 2.9 ẢNH: TUẤN MINH

Năm 2026, 2 ngày nghỉ rơi vào thứ ba và thứ tư đầu tuần nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22.8.2026).

Đề xuất này được 100% các bộ, cơ quan đồng tình và được Chính phủ phê duyệt. Như vậy, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm nay từ thứ bảy (ngày 29.8) đến hết thứ tư (ngày 2.9).

Tổng số ngày nghỉ trong dịp lễ này là 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Người lao động đề xuất nghỉ lễ hoán đổi ngày làm việc để có thêm kỳ nghỉ 4 ngày

Ngoài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ nữa được hưởng nguyên lương là Ngày văn hóa Việt Nam 24.11 vừa được Quốc hội thông qua.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Từ năm 2026, người lao động có thêm ngày nghỉ lễ mới là Ngày văn hóa Việt Nam ĐỒ HỌA: HƯƠNG LÊ

Tuy nhiên, mới đây, khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ trong năm 2026, nhiều người lao động đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23.11) sang làm bù vào thứ bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ Ngày văn hóa Việt Nam liên tục 4 ngày (từ 21.11 - 24.11).

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc liền kề nhằm tạo kỳ nghỉ kéo dài cho người lao động vào dịp nghỉ lễ Ngày văn hóa Việt Nam (24.11), để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, với mong muốn của người lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy, nếu phương án này được thông qua, công chức, viên chức và người lao động sẽ có thêm 1 kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày.