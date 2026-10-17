Chi tiết vị trí đề xuất kẻ vạch, phạt khoảng cách trên 16 tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) lắp biển báo, kẻ vạch tại 77 vị trí trên 16 cao tốc để xử phạt tài xế vi phạm quy định về khoảng cách an toàn.

16 tuyến cao tốc sẽ được kẻ vạch để xử phạt vi phạm khoảng cách ẢNH: MAI HÀ

Cụ thể:

1. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (262 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km35+900 và Km69+900 chiều Hà Nội đi Lào Cai.

- Vị trí Km28+100 và Km37+100 chiều Lào Cai về Hà Nội.

2. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (105 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km42+500 và Km79+500 chiều Hà Nội đi Hải Phòng.

- Vị trí Km42+500 và Km89+500 chiều Hải Phòng đi Hà Nội.

3. Tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (175 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km21+500 và Km96+700 chiều Hải Phòng đi Móng Cái.

- Vị trí Km9+500 và Km115+300 chiều Móng Cai đi Hải Phòng.

4. Đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn (204 km) đề xuất 8 vị trí:

Hiện đã có 3 vị trí tại Km218+700 hướng Hà Nội đi Thanh Hóa; Km219+750 và Km326 hướng Thanh Hóa đi Hà Nội.

Đề xuất thêm 5 vị trí:

+ Vị trí Km225+900 và Km297 hướng Thanh Hóa đi Hà Nội.

+ Vị trí Km281; Km295 và Km334 hướng Hà Nội đi Nghệ An.

5. Đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (354 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km421+300 và Km646+600 hướng Nam - Bắc.

- Vị trí Km436+200 và Km597+100 hướng Bắc - Nam.

6. Đoạn tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi (131 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km05+700 hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

- Vị trí Km11+800; Km24+200; Km63+300 hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

7. Đoạn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh - Vân Phong đề xuất 7 vị trí:

- Vị trí Km1076; Km1097; Km1115; Km1296+200 và Km1309+200 hướng Bắc - Nam.

- Vị trí Km1154 và Km1299+900 hướng Nam - Bắc.

8. Đoạn tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (50 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km34+700 và Km49+100 hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

- Vị trí Km34+500 và Km49+000 hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

9. Đoạn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây (99 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km29+230 và Km68+150 hướng Dầu Giây đi Phan Thiết.

- Vị trí Km10+550 và Km57+450 hướng Phan Thiết đi Dầu Giây.

10. Đoạn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết (100 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km210+800 và Km162+800 hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết.

- Vị trí Km137+300 và Km178+100 hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo.

11. Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (39 km) đề xuất 6 vị trí:

- Vị trí Km16; Km39 và Km44+500 hướng TPHCM đi Trung Lương.

- Vị trí Km16; Km39 và Km44+500 hướng Trung Lương đi TPHCM.

12. Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (51 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km67 và km 88 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận.

- Vị trí Km77 và Km 64 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương.

13. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (28 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km108 và Km122+400 hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ.

- Vị trí Km107 và Km121 hướng Cần Thơ đi Mỹ Thuận.

14. Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (110 km) đề xuất 8 vị trí:

- Vị trí Km2003+500; Km2022; Km2050; Km2064 hướng Cần Thơ đi Cà Mau.

- Vị trí Km2003+500; Km2022; Km2050; Km2064 hướng Cà Mau đi Cần Thơ.

15. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (57 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km11+700 và Km51+000 hướng Bến Lức đi Long Thành.

- Vị trí Km05+500 và Km51 hướng Long Thành đi Bến Lức.

16. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (12 km) đề xuất 4 vị trí:

- Vị trí Km21+500 và Km28+100 hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu.

- Vị trí Km22+200 và Km27+300 hướng Vũng Tàu đi Biên Hòa.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, một số Sở Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp dự án BOT rà soát, lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên cao tốc. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước ngày 31.10.

Việc lắp đặt phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024, gồm vạch 7.8 xác định khoảng cách xe và các biển báo khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m tại những vị trí được xác định.