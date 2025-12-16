Chị Trần Thị Thu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị

Sáng nay 16.12, tại phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, chị Trần Thị Thu đã được Ban bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 1.

Chị Trần Thị Thu được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 1 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang tích cực triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.



"Đây là diễn đàn thể hiện ý chí, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Quảng Trị trong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", chị Thu nói.

Tại phiên chiến thức, đại hội tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng, nghe báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2022 - 2025; trình bày mục tiêu, phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thúc đẩy học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban bí thư Trung ương Đoàn về nhân sự Ban chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 1 gồm 37 người.

Qua đó, chị Trần Thị Thu được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị khóa 1, các anh Đinh Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Toản được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn. Đại hội cũng ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 gồm 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.