Chìa khóa bảo vệ thế hệ tương lai

Theo đó, việc trẻ dưới 16 tuổi đăng ký dùng mạng xã hội (MXH) phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện, đồng thời cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm theo dõi thời gian sử dụng, nội dung trẻ tiếp cận và quá trình sử dụng MXH. Cũng theo đề xuất, tài khoản của trẻ em chỉ được tiếp nhận những nội dung phù hợp với độ tuổi, không được đăng bài, bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc hay thực hiện các tương tác trên MXH. Và để thực hiện quy định trên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải có giải pháp kỹ thuật xác định người dùng là trẻ dưới 16 tuổi, nhằm phân phối nội dung phù hợp.

Thời gian qua, có rất nhiều bằng chứng thực tế chỉ ra việc sử dụng MXH đem đến rất nhiều nguy hại cho trẻ em cả về sức khỏe thể chất lẫn tâm thần. Đó cũng là lý do đến nay rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết ngăn chặn trẻ em dùng MXH. Điển hình mới đây, sau 6 tháng áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng MXH, chính phủ Úc tuyên bố tăng gấp đôi mức phạt tối đa, lên tới gần 70 triệu USD, đối với các nền tảng MXH không thực thi nghiêm túc lệnh cấm này. Sự quyết liệt như vậy rất cần thiết để bảo vệ trẻ em, vốn là thế hệ tương lai của mỗi quốc gia nói riêng và nhân loại nói chung. Vì vậy, đề xuất trên của Bộ VH-TT-DL rất đáng được hoan nghênh và cần sớm triển khai thực tế.

Tất nhiên, như góp ý của một số bộ, ngành liên quan, quy định cũng cần đảm bảo tính khả thi lẫn định hướng phát triển xã hội số, giáo dục số và kỹ năng số cho trẻ em. Yêu cầu đảm bảo sự hài hòa này không khó, vì nhiều quốc gia đã triển khai và chúng ta hoàn toàn có thể lấy đó làm kinh nghiệm. Nhưng liên quan vấn đề này, thực tế áp dụng ở các nước khác cho thấy để giải quyết hiệu quả vấn đề vừa nêu thì không chỉ dựa vào cơ quan quản lý nhà nước về MXH, mà rất cần sự vào cuộc của cả ngành giáo dục đóng vai trò định hướng cho cả trẻ em lẫn phụ huynh trong việc sử dụng các phương tiện và ứng dụng kỹ thuật số. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của cả nhà trường lẫn gia đình mà cha mẹ chính là "tấm khiên" quan trọng trong việc bảo vệ con em trước rủi ro từ MXH.

Bên cạnh đó, trong vấn đề này, bài học từ các nước cũng cho thấy thực trạng then chốt cần giải quyết chính là kiểm soát việc chấp hành quy định của các doanh nghiệp, đơn vị vận hành các nền tảng MXH. Đây chính là chìa khóa quan trọng để việc hạn chế trẻ em dùng MXH được đảm bảo. Thực tế đến nay, rất nhiều quy định đặt ra cho nhóm này vẫn chưa được tuân thủ nghiêm ngặt, điển hình như tình trạng kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Vì thế, yêu cầu kiểm soát sự tuân thủ quy định của các nền tảng mạng cần siết chặt hơn nữa, thậm chí có thể xem xét tăng cường các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm ở mức nghiêm khắc hơn. Nếu không, các quy định sẽ không phát huy hiệu quả trong thực tế.