Nguy cơ hiện hữu

Trong vụ việc lần này, như Thanh Niên đã thông tin, chiếc xe trên có thiết kế 24 giường nằm nhưng lại chở đến 37 khách khi xảy ra tai nạn. Còn nhớ đầu năm ngoái, vụ lật xe khách khiến 3 người chết và 26 người bị thương ở tỉnh Phú Yên cũ cũng là loại xe 24 giường nhưng lại chở đến khoảng 30 hành khách.

Khoảng 7 năm qua, loại xe khách giường được gọi là xe "phòng nằm" ngày càng phổ biến. Có cùng kích thước với loại xe 44 giường quen thuộc, nhưng xe "phòng nằm" được nâng cấp còn 22 hoặc 24 giường, gọi là "cabin" hoặc "phòng nằm", nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách với kích thước giường rộng hơn, tích hợp nhiều tiện ích như màn hình giải trí riêng, sạc điện thoại cho từng giường…

Tuy nhiên, thực tế khi vận hành, một số nhà xe tận dụng kích thước giường rộng để bán thành "giường đôi" với 2 người nằm để tăng thêm nguồn thu. Cứ thế, trong khi thiết kế của nhà sản xuất là 1 khách/giường thì một số nhà xe bán vé thành 2 khách/giường. Số người tăng lên, xe lại có phân bổ dạng giường tầng thì chắc chắn sẽ làm trọng tâm xe thay đổi so với thiết kế. Mỗi chiếc xe được sản xuất ra đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt liên quan số lượng người, kích thước và trọng tải xe… để có thiết kế tương ứng về các tiêu chí an toàn, nên nếu xe chở vượt số người, thì tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như thắng gấp. Điều này ẩn chứa rất nhiều rủi ro khi di chuyển trên đường, nhất là trên những cung đường đồi núi. Sơ sẩy gặp tai nạn như trong vụ cháy xe ngày 21.7, rõ ràng nếu xe càng có nhiều người thì việc đưa hành khách thoát ra càng khó khăn hơn.

Thế nhưng, điển hình trên tuyến TP.HCM - Đà Lạt, nhiều nhà xe vẫn công khai giới thiệu loại hình này bất chấp lực lượng chức năng đã nhiều lần xử phạt. Khi sai phạm này còn diễn ra thì chẳng khác nào nguy cơ vẫn hiện hữu trên đường, ẩn chứa nhiều rủi ro cho hành khách. Việc kiểm soát xe khách chở quá số người quy định không hề khó, nhất là khi hiện nay đã có quy định bắt buộc xe kinh doanh vận chuyển hành khách từ 8 chỗ trở lên phải có camera ghi hình ảnh khoang hành khách. Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về các lực lượng chức năng liên quan.

Bên cạnh đó, thời gian qua có không ít ý kiến cảnh báo về tiêu chuẩn xe giường nằm hiện nay trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách. Vì thế, việc Cục CSGT vừa thông tin sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm (thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác…) là rất cần thiết. Khi VN ngày càng có nhiều đường cao tốc hơn, tốc độ cho phép của xe được tăng lên đáng kể thì yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng cần được nâng cao, đồng thời siết chặt trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho hành khách. Có như thế, những rủi ro trên đường mới có thể giảm đi.