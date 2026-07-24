Đừng để biển hiệu 'trắng' tiếng Việt

Những ngày gần đây, sau khi báo chí phản ánh tình trạng nhiều biển hiệu tại các tuyến đường An Thượng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương... không bảo đảm quy định về sử dụng tiếng Việt, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh. Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh tháo dỡ hoặc điều chỉnh những biển hiệu vi phạm. Động thái này nhằm đưa hoạt động quảng cáo, biển hiệu tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiếng Việt được sử dụng đúng vị trí trên các biển hiệu kinh doanh, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu giao tiếp, phục vụ du khách quốc tế.

Theo luật Quảng cáo (văn bản hợp nhất số 88/VBHN-VPQH năm 2025), nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trừ nhãn hiệu, tên riêng, khẩu hiệu, thương hiệu bằng tiếng nước ngoài hoặc những từ ngữ đã được quốc tế hóa. Trường hợp sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì chữ nước ngoài không được lớn quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Nghị định 87/2026/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi chỉ viết biển hiệu bằng tiếng nước ngoài, không ghi hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt; đồng thời xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với các vi phạm về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo. Nói cách khác, pháp luật không cấm sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu nhưng phải bảo đảm vị trí của tiếng Việt.

Thực tế, đây không phải lần đầu Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng này. Từ nhiều năm trước, TP đã nhiều lần tổ chức các đợt kiểm tra biển hiệu quảng cáo trên các tuyến phố trung tâm và khu vực ven biển. Sau khi luật Quảng cáo có hiệu lực năm 2013, ngành văn hóa Đà Nẵng liên tục yêu cầu các cơ sở kinh doanh bổ sung tiếng Việt, xử lý những trường hợp sử dụng chữ nước ngoài sai quy định. Việc xử lý lần này có thể xem là sự tiếp nối của một chủ trương quản lý đã được thực hiện nhiều năm qua. Tuy nhiên, điểm khác là khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng, số lượng cơ sở kinh doanh phục vụ riêng từng nhóm khách cũng tăng theo, khiến hiện tượng "trắng" tiếng Việt xuất hiện dày đặc hơn, buộc chính quyền phải hành động quyết liệt hơn.

Ở góc độ kinh doanh, việc sử dụng nhiều ngôn ngữ trong quảng cáo, biển hiệu là điều dễ hiểu và hoàn toàn bình thường trong bối cảnh hội nhập, phát triển du lịch quốc tế. Tuy nhiên, bình thường không đồng nghĩa với được phép vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Một đô thị quốc tế cần cởi mở trong giao lưu ngôn ngữ nhưng trước hết những quy định về tiếng Việt phải được tôn trọng. Một tấm biển có đầy đủ tiếng Việt và ngoại ngữ phù hợp không làm giảm khả năng phục vụ du khách đồng thời khẳng định rõ ràng nơi đó nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

Nhiều quốc gia phát triển về du lịch vẫn đặt ngôn ngữ bản địa ở vị trí trung tâm trên biển hiệu, đồng thời bổ sung ngoại ngữ để phục vụ du khách. Đó cũng là cách mỗi điểm đến gìn giữ bản sắc và giúp du khách nhận diện rõ nơi mình đặt chân đến. Với Việt Nam, việc sử dụng tiếng Việt trên biển hiệu không chỉ là yêu cầu của luật Quảng cáo mà còn là sự tôn trọng ngôn ngữ và bản sắc văn hóa quốc gia. Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế, và càng hội nhập thì càng phải thực thi nghiêm pháp luật, giữ đúng vị trí, vị thế của tiếng Việt trong không gian công cộng. Đó cũng là nhằm giữ gìn bản sắc, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật và xây dựng hình ảnh một đô thị văn minh, hòa nhập nhưng không hòa tan.