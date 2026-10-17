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    Chiếm đoạt của tiệm vàng 70 chiếc nhẫn trị giá gần 1,5 tỉ đồng

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Trong thời gian ngắn làm việc cho tiệm vàng ở An Giang, Trần Thị Chi đã chiếm đoạt 70 chiếc nhẫn, có tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

    Tối 17.10, ‎Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Trần Thị Chi (27 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Chiếm đoạt của tiệm vàng 70 chiếc nhẫn trị giá gần 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Trần Thị Chi chiếm đoạt của tiệm vàng 70 chiếc nhẫn trị giá gần 1,5 tỉ đồng

    ẢNH: CACC

    Theo kết quả điều tra, từ tháng 7.2025, Trần Thị Chi được nhận vào làm tại Doanh nghiệp tư nhân T.K - chuyên kinh doanh mua bán vàng, thuộc sở hữu của ông S. (65 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh An Giang). Nhiệm vụ của Chi hằng ngày là quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K của doanh nghiệp để bán.

    Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý. Từ ngày 3.9.2025 đến ngày 4.11.2025, Chi đã lén lút lấy 70 chiếc nhẫn vàng đem bán lấy gần 1,5 tỉ đồng để trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

    Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Chi, do khi đó bị can này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

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