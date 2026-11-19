Sáng 19.11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy".

Sự kiện kết hợp lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng, chương trình tìm hiểu lịch sử và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho công chúng.

Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường tơ lụa trên biển. Những món đồ gốm men ngọc, gốm hoa lam này là bằng chứng xác thực về vị thế giao thương quốc tế sầm uất của thương cảng Hội An xưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Triển lãm được xây dựng với 3 chuyên đề: "Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng"; "Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường tơ lụa trên biển" và "Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp".

Trong đó, chuyên đề "Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng" giới thiệu các hiện vật gốc như đầu tượng thần Shiva, bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, hạt mã não hình thú Lai Nghi; kết hợp với các hiện vật phiên bản như tượng Bồ tát Tara, Mukhalinga, tượng nữ thần Devi cùng hệ thống tư liệu hình ảnh. Qua đó, công chúng có dịp khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của các nền văn hóa cổ từng hiện diện trên vùng đất Đà Nẵng.

Chuyên đề "Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển" mang đến không gian trưng bày phong phú với 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập "Dòng chảy Việt" của nhà sưu tập Phạm Văn Phát, 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long và 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ 15 - 16).

Những bình gốm với nước men đặc trưng do các nhà sưu tập hiến tặng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng gốm cổ truyền thống của địa phương tại bảo tàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các bộ sưu tập góp phần tái hiện hoạt động giao thương hàng hải sôi động, thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử; đồng thời ghi nhận vai trò của các nhà sưu tập tư nhân trong hành trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Với chuyên đề "Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp", triển lãm tái hiện hành trình mở cõi, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa, gắn với dấu mốc danh xưng Quảng Nam ra đời năm 1471. Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại những chặng đường lịch sử, nhận diện chiều sâu văn hóa và những đóng góp của vùng đất này trong tiến trình phát triển của Đà Nẵng hôm nay.

Triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” giới thiệu hàng trăm hiện vật gốc và phiên bản vô giá, đưa công chúng ngược dòng thời gian khám phá chiều sâu văn hóa cổ và thời kỳ giao thương hưng thịnh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh không gian trưng bày, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, thu hút công chúng, đặc biệt là học sinh. Trong đó, hoạt động "Sắc mo cau Thạnh Bình" giúp người tham gia trực tiếp trải nghiệm đan giỏ từ mo cau; hoạt động ghép gốm, xâu chuỗi hạt tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu quy trình chỉnh lý, bảo quản, phục chế hiện vật gốm sau khai quật khảo cổ, đồng thời rèn luyện tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm.

Tiếp nhận 77 hiện vật do tư nhân hiến tặng

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết 3 không gian trưng bày là 3 lát cắt lịch sử nhưng cùng gặp nhau ở một câu chuyện chung về hành trình hình thành, phát triển, giao lưu và hội nhập của vùng đất Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Theo ông Thiện, qua mỗi cổ vật và câu chuyện lịch sử được tái hiện, chiều sâu văn hóa của vùng đất càng được nhận diện rõ nét; niềm tự hào về truyền thống được khơi dậy, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền những giá trị di sản cho mai sau.

Nhà sưu tập Phạm Văn Phát giới thiệu, lý giải về ý nghĩa của từng cổ vật do chính ông sưu tầm cho sinh viên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thông qua chuỗi hoạt động, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn từng bước xây dựng các chương trình văn hóa thường xuyên, mở rộng sự tham gia của cộng đồng, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và nghệ nhân.

Đây cũng là định hướng để Bảo tàng Đà Nẵng trong giai đoạn mới không chỉ là nơi lưu giữ ký ức quá khứ mà còn trở thành không gian giáo dục, sáng tạo, kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa; góp phần đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của thành phố.

Dịp này, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long.

Dao găm, kiếm ngắn văn hóa Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long nổi bật với hoa văn chạm khắc sắc nét trên chất liệu đồng thau, minh chứng cho kỹ thuật luyện kim đỉnh cao của người Việt cổ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng 58 hiện vật, gồm 4 vòng tay thuộc văn hóa Chăm Pa, bộ sưu tập 45 tiền xu, bát, đĩa, thìa và sách "Phủ biên tạp lục" tập 2 (bản Quốc ngữ). Nhà sưu tập Lương Hoàng Long trao tặng 19 hiện vật, gồm 17 vòng tay đồng thuộc văn hóa Chăm Pa và 2 bình gốm Mỹ Thiện.

Chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và 555 năm danh xưng Quảng Nam (1471 - 2026).

Dưới đây là một số hình ảnh về các cổ vật quý được trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy":

Những chiếc gốm dính chặt trên sắt đá được khai quật từ tàu đắm tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những món đồ gốm men ngọc, gốm hoa lam này là bằng chứng xác thực về vị thế giao thương quốc tế sầm uất của thương cảng Hội An xưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sinh viên chiêm ngưỡng hiện vật gốc bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều bình gốm sứ có niên đại từ khoảng thế kỷ 15 - 16 được khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những món đồ gốm sứ được trục vớt từ lòng biển là dấu tích sinh động về hoạt động giao thương hàng hải quốc tế, góp phần tái hiện thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An xưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm tương tác thu hút đông đảo học sinh tham gia ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi cổ vật đều lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tâm điểm của chuyên đề “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” là hiện vật gốc đầu tượng thần Shiva. Tác phẩm mang đường nét điêu khắc tinh xảo, biểu trưng cho đỉnh cao nghệ thuật và đời sống tín ngưỡng của vương quốc Chăm Pa cổ trên vùng đất Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các hiện vật gốm sứ cổ trục vớt từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ 15 - 16) hé mở dấu ấn giao thương trên con đường tơ lụa trên biển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tượng nữ thần Devi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cái chén bằng nguyên liệu gốm cổ được trưng bày, giới thiệu tại buổi triển lãm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sinh viên chuyên ngành văn hóa - du lịch (Trường đại học Quảng Nam) tìm hiểu nguồn gốc cổ vật đang được triển lãm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhà sưu tập Phạm Văn Phát đang giới thiệu về chiếc đèn cổ do ông sưu tầm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cổ vật làm từ gốm Mỹ Thiện với nước men đặc trưng do nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hạt mã não hình thú được khai quật từ di chỉ Lai Nghi cho thấy trình độ chế tác đá quý tinh vi và quan niệm thẩm mỹ độc đáo của người cổ đại cách đây hàng nghìn năm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG