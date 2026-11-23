Mô hình khái niệm về dòng tiêm kích thế hệ kế tiếp GCAP tại cuộc triển lãm hàng không quốc tế Farnborough tại Anh hôm 22.7.2024 ảnh: reuters

Thống chế Không quân Harv Smyth, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh, dự báo các máy bay không người lái, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ mang đến sự cải tổ sâu rộng đối với ngành hàng không quân sự, giống như thời điểm chuyển từ động cơ cánh quạt sang động cơ phản lực như trước đây.

Và dòng tiêm kích thế hệ kế tiếp của Không quân Hoàng gia Anh, tên gọi "Tempest", sẽ là mẫu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ sáu và đang được phát triển theo Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Phía Anh hy vọng dòng máy bay mới sẽ được đưa vào hoạt động năm 2035, và dự án hiện có sự tham gia của các nhà thầu BAE Systems (Anh), Leonardo (Ý) và hãng JAIEC của Nhật Bản,

Tư lệnh Harv nói với báo The Telegraph rằng dự án trị giá nhiều tỉ bảng Anh "có lẽ là chiến đấu cơ có người lái cuối cùng" được sản xuất, và Không quân Hoàng gia Anh trong tương lai sẽ kết hợp những dòng máy bay chiến đấu Typhoon và F-35 với các hệ thống tự hành.

Tiêm kích chủ lực của Không quân Hoàng gia Anh hiện tại là dòng Eurofighter Typhoon FGR4 và tiêm kích tàng hình F-35B. Hải quân Hoàng gia Anh cũng dùng F-35B nhờ mẫu này có khả năng cất cánh từ tàu sân bay.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon thêm nguy hiểm với AI

Anh cũng đã sở hữu máy bay không người lái điều khiển từ xa Protector, chiều dài 11 m, được trang bị năng lực giám sát và đảm nhiệm các sứ mệnh tấn công.

Khi xuất kích từ RAF Waddington ở Lincolnshire, Protector có thể bay liên tục trên không khoảng 40 giờ, trong lúc đó mang theo các tên lửa Brimstone và bom chính xác Paveway.