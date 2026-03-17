Chiến đấu cơ Israel suýt bị bắn hạ trên bầu trời Iran?

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay đã có mưu toan bắn hạ khiến chiếc chiến đấu cơ phản lực “suýt bị trúng đạn”.

Vụ đánh chặn máy bay “thất bại do sự cảnh giác và chuyên nghiệp của phi công”, IDF cho biết hôm 14.3, đồng thời nói thêm rằng nhiệm vụ “đã hoàn thành thành công”.

Theo kênh truyền hình Channel 12, đoạn phim về vụ tấn công bất thành nhằm vào máy bay đã được chiếu cho Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Quốc phòng xem, và sự kiện này không liên quan đến một “trận không chiến”, hàm ý chiếc chiến đấu cơ bị tên lửa từ mặt đất tấn công. Không quân Israel đã điều tra vụ việc và rút ra bài học kinh nghiệm.

Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn một tên lửa của Iran đang bay về phía Israel, ngày 16.3.2026 ẢNH: REUTERS

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, đã có nhiều nỗ lực bắn hạ máy bay chiến đấu của Israel trên bầu trời Iran, và các phi hành đoàn đã xử lý thành công mối đe dọa này.

IDF tuyên bố không quân Israel sẽ tiếp tục hoạt động và thực hiện các cuộc tấn công bất cứ khi nào cần thiết, kể cả trên không phận Iran, bất chấp các mối đe dọa hiện hữu, và các nhiệm vụ tác chiến sẽ tiếp tục được hoàn thành.

Dù Mỹ và Israel tuyên bố đã lập được ưu thế trên không trong chiến dịch tấn công Iran, chuyên trang quân sự The War Zone cảnh báo rằng các máy bay Mỹ và Israel vẫn gặp nguy cơ khi làm nhiệm vụ sâu trong lãnh thổ Iran.

Theo The War Zone, nguy cơ này rất đáng kể “khi đối phương sở hữu các tổ hợp phòng không di động, có khả năng xuất hiện ở gần như mọi nơi và khiến tổ bay có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống này có thể ẩn mình rất kỹ và sẽ tiếp tục hiện diện trên chiến trường rất lâu sau khi những trận địa phòng không cố định bị phá hủy hoàn toàn”.

Theo các ước tính của nhiều nguồn, Mỹ và Israel chưa mất chiến đấu cơ có người lái trên bầu trời Iran, nhưng các đơn vị phòng không Iran đã bắn rơi ít nhất 11 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ và một số UAV Hermes 900, một trong những loại UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel.