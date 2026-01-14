'Chiến dịch Quang Trung' ven sông Cái

Đây là điểm khép lại một chiến dịch an sinh xã hội đặc biệt, được triển khai thần tốc sau trận lũ lịch sử đầu tháng 12.2025.

P.Hàm Thắng được sáp nhập từ xã Hàm Thắng, TT.Phú Long (H.Hàm Thuận Bắc cũ) và P.Xuân An của TP.Phan Thiết cũ. Địa bàn khá đông dân, nằm ở hạ lưu sông Cái, nơi có hàng nghìn căn nhà hai bên bờ sông bị ngập. Khi lũ về, nước sông Cái đổ xuống rất nhanh, người dân không kịp trở tay. Toàn phường có 6 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn.

Ngay sau khi "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động được tỉnh Lâm Đồng triển khai, Đảng ủy, UBND P.Hàm Thắng nhanh chóng thống kê thiệt hại, lập danh sách và đưa 6 hộ dân mất nhà vào diện xây dựng mới. Việc xác định đối tượng, quy mô và phương án hỗ trợ được thực hiện gọn, rõ, đúng thực tế.

Cùng với sự hỗ trợ kinh phí và công sức của lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng nhà được triển khai khẩn trương. Đến ngày 8.1, toàn bộ 6 căn nhà đã được bàn giao cho người dân, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Không chỉ ở hạ lưu, đầu nguồn sông Cái cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tại xã Hàm Thuận Bắc, trận lũ cuối năm làm sập hoàn toàn 6 căn nhà. Các hộ dân nơi đây được đưa vào cùng một cơ chế hỗ trợ, cùng một tinh thần triển khai. Ngày 10.1, căn nhà cuối cùng đã được "chìa khóa trao tay" cho chủ nhà.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, với tinh thần "không bỏ ai ở lại phía sau", chính quyền và các lực lượng dân quân, công an, bộ đội đã phối hợp chặt chẽ, dựng lại nhà cho dân vùng lũ ven sông Cái về đích sớm hơn kế hoạch. Việc hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn thể hiện rõ mục tiêu của chiến dịch: Tất cả vì cuộc sống người dân sau thiên tai.

Vậy là Tết Nguyên đán năm nay, 12 hộ dân ven sông Cái đã đón tết trong những căn nhà mới. "Chiến dịch Quang Trung" bên sông Cái khép lại thắng lợi, dựng lại mái nhà cho bà con bằng hành động cụ thể và tiến độ của trái tim.