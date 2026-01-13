Dù đây là hành vi trái quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, song việc xử lý trên thực tế lại hầu hết rơi vào cảnh nể nang, cho qua.

Nguyên nhân để nhiều gia đình bất chấp quy định, vẫn dựng rạp cưới giữa đường là do điều kiện kinh tế và quỹ đất sinh hoạt hạn chế, đặc biệt tại khu vực đô thị. Gia đình không đủ khả năng tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng, không gian nhà ở hẹp nên phải chọn lòng đường làm nơi tổ chức tiệc cưới.

Hậu quả của việc tùy tiện này không chỉ gây bất tiện cho người dân khi đi lại mà đã phải trả giá bằng tính mạng con người. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố chủ rạp cưới dựng rạp chiếm lòng đường, gây tai nạn giao thông làm chết người, về tội cản trở giao thông đường bộ.

Tại Nghệ An, sau khi người dân phản ánh việc dựng rạp cưới giữa đường gây cản trở giao thông, chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình vi phạm tháo dỡ. Động thái này nhận được sự đồng tình của dư luận, bởi nó thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đường giao thông là tài sản công, phục vụ lợi ích chung. Việc tự ý chiếm dụng để phục vụ nhu cầu riêng là xâm phạm quyền đi lại hợp pháp của người khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế. Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đã quy định, nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm lòng, lề đường trái phép. Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không xin phép, hoặc sử dụng sai phạm vi, sai thời hạn, sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Vấn đề còn lại nằm ở khâu thực thi. Nếu chính quyền địa phương tiếp tục xuê xoa, bỏ qua vì cả nể chính là sự tiếp tay cho vi phạm. Một xã hội văn minh không thể tồn tại những "ngoại lệ" dựa trên sự cả nể, thiếu tôn trọng quyền lợi của cả cộng đồng.